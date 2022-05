José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar/ @CaixaBank







Caixabank ha presentat aquest dimarts el seu nou Pla Estratègic que es basa en un creixement molt elevat de la rendibilitat i una millora en la remuneració de l'accionista. En concret, l'entitat que dirigeix Gonzalo Gortázar s'ha marcat un objectiu de ROTE superior al 12% –per sobre del cost de capital– i pretenen elevar el pay out per sobre del 50% de cara al 2024.







El Pla té com a objectiu per a finals del 2024 una generació de capital d'uns 9.000 milions d'euros, quantia que inclou els 1.800 milions de la recompra d'accions que es repartiran aquest any.





Tot això s'aconseguirà augmentant més d'un 7% els ingressos i amb un marge d'explotació superior al 15%. Caixabank també considera que el cost del risc estarà per sota del 0,35%, fet que portarà a una morositat molt controlada, que no superarà el 3%, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





El banc assenyala que el seu pla es basa en "un creixement modest en volums i un nou entorn de tipus". Caixabank considera que el crèdit sa pujarà un 0,5%, enfront de l'1,5% de l'antic període, però estarà marcat per un increment exponencial de l'euríbor, que es fixa per sobre de l'1,5% per al gener del 2023.





• El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha assenyalat que el Pla Estratègic “posa el focus en el client, en desenvolupar les millors propostes oferint una qualitat de servei excel·lent. Amb el lema 'A prop dels nostres clients' volem emfatitzar la proximitat com la característica diferencial en la manera de relacionar-nos-hi”.



• Per la seva banda, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que “els nostres objectius per als propers 3 anys se centren a impulsar el creixement dels nostres ingressos; mantenir i continuar potenciant el millor model de relació omnicanal amb els nostres clients; i consolidar CaixaBank com el grup financer de referència a Europa pel nostre compromís social i mediambiental”.



• El nou Pla Estratègic manté el compromís de CaixaBank amb la societat, amb un model de banca únic, i amb l'objectiu d'oferir el millor servei a cada perfil de client per aportar solucions a tots els àmbits, promoure la inclusió financera i liderar el impacte social positiu.



• CaixaBank afrontarà aquest període des d'un punt de partida excel·lent, com a entitat líder a Espanya, amb més escala, amb una estructura més senzilla i més sòlida, i amb un potencial significatiu de rendibilitat en un context en què queden enrere els tipus d'interès negatius.



• A Espanya, el Pla planteja enfortir el lideratge al mercat de particulars elevant la penetració de productes i serveis de la base de clients i evolucionant l'oferta per fer un salt en la construcció de les experiències dels clients, amb l'impuls d'ecosistemes específics com el sènior, MyHome i Wivai.



• Per oferir la millor experiència del client, consolidareu el model d'oficina Store a la xarxa urbana; es mantindrà la presència a la xarxa rural, i es potenciarà l'atenció remota (inTouch) i digital (Now, imagin) per impulsar la captació i vendes digitals a retail i empreses.



• En la transició energètica d'empreses i particulars, CaixaBank vol mobilitzar 64.000 milions d'euros en finançament sostenible mitjançant l'impuls de diverses iniciatives centrades en l'oferta de productes, l'assessorament ASG, la conscienciació i la formació.









Per a Goirigolzarri, la materialització d'aquest full de ruta permetrà a CaixaBank assolir tres objectius que per a nosaltres són molt importants: en primer lloc, oferir la millor proposta de valor per als nostres clients; en segon lloc, mantenir una política de dividends atractiva per als accionistes; i, en tercer lloc, impulsar la transició energètica de les empreses i de la societat per convertir CaixaBank en un referent en sostenibilitat”.





Per la seva banda, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que “els nostres objectius per als propers 3 anys se centren a impulsar el creixement dels nostres ingressos; mantenir i continuar potenciant el millor model de relació omnicanal amb els nostres clients; i consolidar CaixaBank com el grup financer de referència a Europa pel nostre compromís social i mediambiental”.





Per Gortázar, “gràcies a la feina d'una plantilla excepcional, esperem durant la vida del pla poder recuperar una rendibilitat del 12%, un retorn que contribuirà a poder remunerar adequadament tots els nostres accionistes, destacant el reforç que suposarà per a la Fundació ”la Caixa” ” i la seva capacitat per poder continuar duent a terme la seva imprescindible obra social”.





Escenari de creixement sostingut entre el 2022 i el 2024





El Pla Estratègic preveu un escenari de creixement econòmic sostingut durant el 2022-24. En concret, el creixement del PIB a Espanya assoliria una mitjana del 3,4% en els tres anys del pla i la taxa d'atur baixaria gradualment fins a l'11,5% el 2024. La guerra d'Ucraïna i els seus efectes sobre els preus de l'energia i altres primeres matèries estan frenant el ritme de recuperació a curt termini, però la nova fase en què ha entrat la pandèmia, la recuperació del turisme estranger, la normalització de les taxes d'estalvi i el desplegament dels programes NGEU constitueixen clars vents de cua que es preveu impulsar l'activitat econòmica i la demanda de crèdit.





Pel que fa als tipus d'interès, el Pla ha utilitzat la corba de futurs de finals del mes de març per guiar-ne les previsions. D'acord amb aquesta corba, que anticipa una normalització de la política monetària els propers trimestres en resposta a l'alta inflació, l'euríbor a 12 mesos passaria d'una mitjana del -0,5% el 2021 a l'1,5-1,6 % el 2023-24. Les previsions per a Portugal són favorables i s'espera que el creixement econòmic arribi com a mínim a una mitjana del 3% el 2022-24.

Primer Pla Estratègic després de la integració de Bankia





Després de l'intens treball dels darrers anys, CaixaBank afrontarà aquest nou Pla Estratègic des d'un punt de partida excel·lent per continuar creixent, convertida en l'entitat líder del país, amb més escala, més senzilla i sòlida a nivell d'estructura, i amb un significatiu potencial de rendibilitat en un context de pujada de tipus dinterès. En el període del darrer Pla Estratègic, l'entitat ha aconseguit assolir molts dels objectius definits a la visió 2019-2021:





Reforçar el lideratge en banca detallista a la Península Ibèrica: La fusió amb Bankia ha consolidat la posició de CaixaBank en banca detallista fins a situar el volum de negoci en els 973.000 milions al tancament del 2021. A Portugal, es compleixen 5 anys des de l'adquisició de BPI amb un balanç molt positiu per la solidesa i el creixement.

Simplificar i reorganitzar el Grup: focalitzats en el negoci core a Espanya i Portugal. Després de la reducció de la participació en actius no estratègics, com Repsol i Erste Bank, el capital assignat a les participades no controlades suposa el 2% sobre el total quan el 2011 arribava al 24%.

Millorar la fortalesa de balanç amb un model contrastat per competir en tota mena d'entorns. S'ha reduït el risc, reforçat la cobertura, la liquiditat i el capital. La sòlida posició de balanç ha permès distribuir una remuneració ininterrompuda a l'accionista -amb un dividend acumulat durant el període 2011-2021 de 5.900 milions d'euros- i una inversió contínua al negoci.





Impuls de la rendibilitat i morositat controlada





El banc s'ha fixat com a meta mantenir una elevada activitat comercial en crèdits (hipoteques, empreses i consum) i recursos de clients, i continuar reforçant la solidesa financera per mantenir el lideratge entre els grans bancs espanyols.





Els plans de l'entitat es materialitzaran en un impuls dels ingressos que avançaran a un ritme del voltant del 7% entre el 2022 i el 2024, gràcies a l'alça que registraran els ingressos per l'activitat d'assegurances (+10%) i una evolució moderada de les comissions (+2%). Amb això, el marge d'interessos pujarà un 8% recolzat al nou entorn de tipus d'interès.





Entre altres variables que experimentaran un positiu comportament destaca la rendibilitat (ROTE), que se situarà per sobre del 12%, fet que suposa pràcticament duplicar els nivells actuals. I tot això permetrà a CaixaBank millorar de manera consistent la seva ràtio d'eficiència fins a situar-la per sota del 48%, des del 58% en què es trobava al tancament del 2021.





El control de la morositat és un altre dels pilars en què s'assenta el Pla Estratègic de CaixaBank per als propers exercicis. D'aquesta manera, la ràtio de morositat baixarà per sota del 3% en acabar l'exercici 2024.





Solvència i capacitat per generar capital





Pel costat de la solvència, CaixaBank té com a objectiu continuar mantenint una posició de fortalesa i de lideratge entre les grans entitats financeres espanyoles. Durant aquest període, l'entitat té com a objectiu intern situar el capital de màxima qualitat CET1 al rang entre l'11% i el 12%.





Un dels objectius principals de l'entitat per a aquest trienni és aplicar una política atractiva de remuneració als accionistes. La seva previsió és generar uns 9.000 milions de capital. En aquesta quantia s'hi inclouen els dividends (amb un payout superior al 50%), el lliurament de 1.800 milions corresponents al pla de recompra d'accions anunciat avui i l'excés de capital sobre el 12%.





Aquesta estratègia de retribució als accionistes reverteix directament la societat, atès que el 30% de les quanties repartides les ingressa la Fundació “la Caixa” -el pressupost del qual el 2021 va ser de 510 milions-; un altre 16% pararà a l'Estat, a través del FROB, i un altre 28% al voltant de 646.000 petits accionistes el 31 de març, que també es veuran beneficiats de la fortalesa financera de CaixaBank.





Amb aquest nou full de ruta per als propers exercicis, CaixaBank pretén generar una rendibilitat atractiva per als accionistes recolzada en un augment dels ingressos core i uns costos neutralitzats després de la forta reducció que s'ha emprès el 2022 per la captura de les sinèrgies després de la fusió amb Bankia , cosa que permetrà al banc millorar en eficiència i oferir nous productes i serveis adaptats a les necessitats dels clients.

Tres prioritats estratègiques per estar 'A prop dels nostres clients'





Com a lema del Pla Estratègic s'ha triat 'A prop dels nostres clients' per ressaltar la centralitat del client com un eix primordial del pla, i la proximitat com la característica diferencial en la manera de relacionar-nos amb els clients.





El pla es vertebra a través de tres prioritats estratègiques: En primer lloc, incrementar el volum de negoci gràcies a oferir la millor proposta de valor per als clients; en segon lloc, evolucionar el model d'atenció perquè s'adapti al màxim a les diferents necessitats de cadascú, i en tercer lloc, convertir CaixaBank com a referent a Europa en sostenibilitat.





El Pla també incorpora dues línies transversals a les tres prioritats assenyalades: la primera fa referència a les persones i la cultura, per disposar del millor talent per afrontar els reptes estratègics del Grup; i la segona posa el focus a la tecnologia i els processos per disposar d'una infraestructura d'IT eficient, flexible i resilient.





A partir d'aquestes tres prioritats i les dues línies transversals, el nou Pla Estratègic reflecteix l'aspiració de CaixaBank a aconseguir el 2024 una posició reforçada a tots els segments i una excel·lent experiència de client; avançar en un model de distribució adaptat a les preferències dels clients; convertir-se en un referent en sostenibilitat; oferir una rendibilitat atractiva i una remuneració competitiva a l'accionista, i posicionar-se com a grup financer preferit per treballar.





El Pla també projecta un nou impuls per a imagin en una fase de maduració amb impuls dels ingressos. El banc mobile de CaixaBank que impulsa la fidelització entre els clients joves reforçarà les seves iniciatives clau -ampliació d'oferta i aliances, amb un posicionament diferencial- per continuar augmentant la base de clients fins a 4,8 milions (3,7 milions a tancament de 2021).





L'estimació per a finals del 2022 de la distribució de clients per model d'atenció és la següent: 29% omnicanal (gestor presencial i ús actiu de canals digitals); 22% gestor remot; 19% imagin; 18% preferència física exclusivament; 8% digital 100% (al marge d'imagin); i 5% altres col·lectius majoritàriament omnicanal (empreses i altres xarxes especialitzades, Banca Privada, Institucions).





La transversalitat de les persones i de la tecnologia





El Pla incorpora dues línies fonamentals destinades a completar l'execució de les tres prioritats estratègiques: d'una banda, les persones i la cultura i, de l'altra, la tecnologia i els processos.





En primer lloc, disposar del millor talent per fer front als reptes estratègics del Grup; transformar la gestió del model de desenvolupament de les persones: més proactiu en la capacitació dels equips, amb focus en aptituds crítiques (analítiques i estratègiques, tecnològiques i digitals); i continuar fomentant la diversitat i la inclusió, i impulsar noves formes de treball per crear un model àgil.





La segona línia transversal posa el focus a la tecnologia i als processos per disposar d'una infraestructura d'IT eficient, flexible i resilient. Per assolir aquests objectius s'incrementarà la plantilla de CaixaBank Tech fins als 1.000 empleats des dels 600 de què disposava el 2021 i s'impulsarà fins al 10% el nombre d'empleats amb rols de desenvolupador.





Entre els beneficis derivats de la transformació de la infraestructura IT hi ha, entre d'altres, accelerar la transformació tecnològica de l'entitat, desplegar de manera més àgil, econòmica i estàndard les possibles solucions o disposar de més capacitat per processar volums cada vegada més grans.





Per la seva banda, l'optimització del model operatiu del banc permetrà ajudar a aconseguir els reptes del Pla Estratègic perquè té com a objectiu reduir el temps operatiu de terminal a oficines, reduir els costos operatius a backoffice, reduir el temps mitjà de resposta al client i augmentar la resiliència operativa.





BPI: més èmfasi a consolidar el model comercial i millorar la rendibilitat





A Portugal, entre les mesures plantejades, destaca la de desenvolupar l'oferta de productes i serveis juntament amb augmentar la venda croada, la vinculació i les vendes per canals digitals; i, per altra banda, millorar la gestió de la rendibilitat per risc i segment, i reforçar el control de costos.





En aquest sentit, l'objectiu de la filial portuguesa 100% propietat de CaixaBank se centrarà a millorar l'eficiència i la digitalització, mitjançant la reformulació de la segmentació entre xarxes especialitzades, el reforçament de l'experiència omnicanal o la digitalització de les estratègies de compra de els clients.





Pel que fa als objectius financers de BPI, es planteja un volum d'ingressos que avançaran a un ritme mitjà anual d'aproximadament un 9%, amb una rendibilitat (ROTE) i una eficència que convergiran amb les del conjunt del grup.





Compromesos amb la societat





El nou Pla Estratègic manté el compromís de CaixaBank amb la societat, amb un model de banca únic, amb l'objectiu d'oferir el millor servei a cada perfil de client per aportar solucions a tots els àmbits, promoure la inclusió financera i liderar l'impacte social positiu.





En els propers anys, l'entitat mantindrà la presència a la xarxa rural i el compromís de no abandonar municipis -aproximadament 1.466 oficines rurals, 364 finestretes i 17 ofimòbils-, amb una alta implicació a la comunitat i un model de servei sostenible.

La solidesa financera permetrà continuar donant suport a la societat mitjançant diferents iniciatives, entre les quals destaca MicroBank, entitat líder en microfinances a Europa, amb 1,2 milions d'operacions concedides per un import de 7.100 milions d'euros des del 2007. D'altra banda, a l'àmbit de l'habitatge, CaixaBank manté 18.724 habitatges de lloguer a tancament de març, llogats en un 99% (el 71% de lloguer social).









En col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, CaixaBank continua reforçant la seva tasca social mitjançant l'Obra Social descentralitzada i un programa de voluntariat bolcat a donar una resposta ràpida als que més ho necessiten , i que té com a objectiu duplicar el nombre de voluntaris actius i arribar als 10.000 fins al 2024. Des de començament d'any, la xarxa de voluntaris de CaixaBank està oferint tot el seu suport als afectats per la invasió d'Ucraïna.