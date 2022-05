El ministre Escrivà serà el responsable d'aquesta reforma de les pensions/@EP









Per mostra de com és de polèmica aquesta reforma sobre les pensions, la reacció que es va produir el novembre passat, quan el Govern va publicar l' Operational Agreement sobre el Pla de Recuperació que havia signat amb la Comissió Europea en què es diu que es compromet a aprovar un "ajust del període de còmput, allargant-ho per al càlcul de la pensió de jubilació" una cosa que no va deixar ningú indiferent.







El Govern va haver de moderar el discurs i defensa ara que elevar el període d'anys utilitzat per calcular la quantia de la pensió "no necessàriament comporta una baixada" de la prestació i, fins i tot, que suposa "tot al contrari", segons va plantejar la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño. En aquesta línia, l'argumentari d'Inclusió és que es dirigeix a les noves carreres professionals, que tenen “llacunes de cotització”.





Segons Escrivà, aquesta reforma no servirà "per reduir la despesa en pensions en cap cas sinó per fer-ho més equitatiu". "El que farà és millorar la situació d'aquestes persones els últims anys de les quals no són els millors, cosa que li passa al 30% dels treballadors que es jubilen.

A finals de febrer, des d'Inclusió assumien que havien de convocar aviat els agents socials a la mesa de negociació d'acord amb els terminis assumits amb Brussel·les. Però aquesta taula no s'ha constituït ni se l'espera i els agents socials atribueixen l'aturada a la proximitat de les eleccions andaluses, que es van convocar el 26 d'abril per al 19 de juny.





Actualment, per fer el càlcul de la pensió, s'utilitzen els salaris dels darrers 24 anys treballats i el 2022 es computaran ja els darrers 25, ja que aquest període de càlcul ha anat augmentant progressivament des dels 15 anys que es tenien en compte abans de la reforma de les pensions del 2011.





EL GOVERN VOL AMPLIAR EL TEMPS PER CALCULAR LES PENSIONS





El pactat amb Brussel·les suposaria no aturar el comptador ara i continuar incrementant-lo el 2023, cosa que no es concreta. A causa de l'increment progressiu que es produeix als sous amb el pas dels anys, tenir en compte un període de temps més ampli per calcular la pensió es tradueix en una pensió pública més baixa i, en conseqüència, en un estalvi per a la Seguretat Social .





El ministre també té previst aprovar altres mesures que fomentarien aquest retard en l'edat real de jubilació, com ara premiar els que decideixin jubilar-se més tard de l'edat legal, penalitzar més els que es retiren anticipadament o prohibir la jubilació forçosa, segons ha recordat aquesta setmana.





Retardar l'edat real de jubilació fins a fer-la coincidir amb l'edat legal, que el 2027 quedarà fixada en 67 anys podria suposar un estalvi d'uns 16.000 milions. Amb aquestes mesures, també es preveu l'increment de les bases màximes de cotització.