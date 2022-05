Les amigues Belarra i Montero assaltant els cels de Madrid/ Signatura: Carlos Luján / Europa Press





La secretària general de Podem, Ione Belarra i el seu 'numero dos', Irene Montero van anunciar per enèmisa vegada a la curta vida del partit morat la posada en marxa d'una nova estructura municipalista amb l'objectiu de "reviure" el que van ser els famosos cercles , tan defensats per boca de l'etern fundador del partit, Juan Carlos Monedero però que a l'hora de la veritat van dissoldre perquè aquesta i no una altra era el seu veritable full de ruta.







Una estructura sense diners difícilment es pot mantenir, ia Podem els diners sempre van estar centralitzats i van ser gastats principalment a Madrid. Els diners que es recollia als municipis des del naixement del partit morat no van ser invertits en els municipis que els van generar, per la qual cosa aquelles persones que van dipositar els seus euros per impulsar les estructures locals, van pagar entre altres despeses les cerveses dels que van participar en les diferents campanyes electorals. Perquè quan Podem publicava els seus comptes van sortir a relluir la seva preferència per l'Estrella de Galícia com a despesa imputada al partit morat, sense cap mena de vergonya aliena, mentre moltes persones amb els seus humils sous i pensions ajuntaven uns euros per “comprar la cua, l'escombra i la galleda amb què es van enganxar molts cartells, gratis total, per a l'estructura central del partit".





Ni Iglesias, ni Montero ni Belarra creuen en les estructures municipals atès que després de molts processos per validar aquests cercles després van fer purgues indiscriminades sobre els "que no eren caps de bestiar mansos", sense tenir en compte, el treball local desenvolupat per aquests grups de persones , que van ser els que a pols i pagant material de la seva butxaca durant anys, van rebre en agraïment una puntada de peu per no recolzar en el seu moment Iglesias i Montero en la compra del seu ja famós "casoplón", del que Iglesias treu pit i del que no se'n penedeixi haver comprat amb la seva "privilegiada piscina privada". Tal com.



















La realitat és que l'estructura actual de Podem no té intenció d'impulsar les estructures municipals sinó que a les properes muncipals es traurà la careta i presentarà candidatures dins de les veritables estructures que sempre han existit, cuidat i recolzat. En el cas de Catalunya seran les dels comuns, la vella ICV de tota la vida, que haurà tornat a fagocitar en pocs anys "la novetat" perquè ningú "canviï el que és vell", càrrecs i sous que arriben a final de mes. Un camí recorregut pels votants podemetes per a un viatge cap enlloc.







Seguirem informant...