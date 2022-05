El Govern aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres l'avantprojecte de llei de l'avortament malgrat que continua negociant alguns dels punts inclosos en què els diferents ministeris no es posen d'acord com la persecució de les parelles que recorrin a la gestació subrogada.





El text no inclourà finalment la reducció o eliminació de l'IVA dels productes d'higiene femenina, coneguda com la ' taxa rosa ', segons ha confirmat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, encara que si arreplegarà la baixa per dolor menstrual incapacitant i un permís prepart remunerat des de la setmana 39 d'embaràs, després d'haver arribat a un acord al si del Govern de coalició.





Un dels objectius del departament d'Irene Montero a la llei era que l'IVA actual als productes d'higiene femenina, com ara compreses, tampons, copes menstruals i protegeslip, que se situa en el 10%, es baixi fins al tipus superreduït del 4 % o, fins i tot, que s'eliminés. Tot i això, Monero admetia aquest dilluns en una entrevista a la Cadena Ser que "el Ministeri d'Hisenda no ha volgut que vagi en aquesta llei" . Però ha garantit que "es tornarà a negociar als Pressupostos Generals de l'Estat" i ha xifrat el cost d'aquesta mesura en uns 30 milions d'euros.





FORA DELS PGE





La ministra d'Igualtat ha expressat en algunes compareixences, a més, el seu desig que en aquest paquet de productes s'incloguessin també els bolquers infantils i d'adult ja que, a més de ser de primera necessitat, a parer seu, estan vinculats amb la bretxa de gènere ja que les cures recauen principalment en les dones.





Una altra de les propostes d'Igualtat que segueix a l'aire és la persecució de les parelles que recorren a la gestació subrogada , que segueix sent negociada amb Justícia.





El ministeri que dirigeix Pilar Llop ha explicat que estan analitzant el text per, com passa amb tots els avantprojectes de llei que són aprovats en primera volta al Consell, fer-hi les aportacions necessàries.





I és que, després de la seva aprovació dimarts per part del Govern, el text haurà de passar per l'anàlisi dels ministeris i després pel Consell d'Estat, el Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia, abans de tornar de nou al Consell de Ministres per passar al Parlament.





ACORD PER A L'ABORTAMENT





On sí que s'ha aconseguit ja el consens entre els socis de Govern és als articles sobre l'accés a la Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE) de les menors de 16 i 17 anys sense permís patern. A més, també s'elimina la tutela per a les dones amb discapacitat.





Aquesta és la mesura que va motivar principalment aquesta reforma, en què s'ha inclòs l'eliminació dels tres dies de reflexió que s'exigeixen actualment a les dones que busquen avortar i s'obliga a reforçar el sistema públic per oferir aquest servei als centres públics.





En aquest sentit, l'avantprojecte de llei proposa un registre de professionals objectors de consciència, similar al ja aprovat a la Llei d'Eutanàsia.





També s'ha aconseguit consensuar entre els ministeris la creació de baixa per menstruació dolorosa. En aquest sentit, Montero ha confirmat que la llei inclourà una baixa per dolor menstrual incapacitant i un permís prepart remunerat des de la setmana 39 d'embaràs després d'haver arribat a un acord al si del Govern de coalició.





La titular d'Igualtat ha explicat que la baixa per dolor menstrual incapacitant s'habilitarà mitjançant una incapacitat temporal especial , que no requerirà un període mínim de cotització; serà assumida per l'Estat des del primer moment, i “no tindrà un límit de dies”.





Montero va celebrar la setmana passada a través del seu compte de Twitter l'acord i ha assenyalat que Espanya "avança" perquè "no sigui normal anar a la feina amb dolor" i per "acabar amb l'estigma, la vergonya i el silenci al voltant de la regla".





Tot i això, la secretària d'Igualtat del PSOE, la diputada Andrea Fernández, escrivia un dia abans d'aquest anunci que "les regles no incapaciten per si mateixes", sinó que, generalment "amaguen una malaltia que cal diagnosticar i tractar adequadament" . Segons la seva opinió, "normalitzar que la regla fa mal deteriora" la "salut" de les dones i "en alguns casos, molt greument".





"Les dones necessitem investigació, diagnòstic i tractaments adequats per abordar els patiments associats al nostre aparell reproductiu. Assumir que la regla exigeix per si mateixa una consideració especial pot ser poc útil i perjudicial", ha assenyalat la dirigent socialista.