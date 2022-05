La frontera amb el Marroc/ @EP





Es reobren els passos fronterers de Ceuta i Melilla després del gir polític sobre el Sàhara. La primera nit ha estat aparentment tranquil·la. La pandèmia i la crisi diplomàtica i migratòria les han mantingut tancades durant dos anys.





Les primeres dades ofertes per la delegació del Govern han entrat "318 persones i 134 vehicles des de les dotze de la nit a Espanya des del Marroc, així com 827 persones que han sortit i 171 vehicles", segons comenta Coleto. D'altra banda, declara que hi ha famílies que "fa dos anys que no es veuen des que es produís el tancament fronterer el passat mes de març de l'any 2020 amb l'excusa de la pandèmia".







El Marroc és un dels països que més ràpidament va vacunar la seva població, fins i tot els pobles més remots, en tot just mes i mig.





"Per entrar al Marroc, demanaran a les persones les tres vacunes i una PCR en vigor", adverteix la dona. A més, Coleto comenta que ahir a la nit es van veure com "diverses persones eren rebutjades a frontera marroquina".