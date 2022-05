Fumador @ep





El Govern de la Generalitat planteja instaurar una taxa de 20 cèntims per cigarreta per fomentar la devolució de les burilles usades per reciclar-les, de manera que es reemborsi els usuaris part del seu cost.





L'import extraordinari seria tornat íntegrament en lliurar les burilles usades , ha anunciat el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, en una entrevista d''El Periódico' recollida per Europa Press aquest dimarts.





"L'objectiu és evitar que, com ha passat fins ara, el 70% de les burilles generades a Catalunya acabin llençades a terra o abocades al mar", ha explicat Peraire, per la qual cosa ha assegurat que la mesura no té voluntat recaptatòria.





Segons les primeres estimacions de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, si un consumidor tornés el 90% de les burilles podria recuperar uns 926,65 euros l'any, mentre que la Generalitat obtindria 154,44 milions d'euros anuals que destinaria a labors de conscienciació i neteja, han informat fonts del departament.





Aquestes fonts han afegit que l'import de 20 cèntims per cigarreta és el que aconsellen els estudis realitzats en aquest camp.





Peraire no ha descartat que les devolucions de les burilles es puguin fer als mateixos estancs o en altres punts de venda de cigarrets, a més de punts de reciclatge.





El Govern, que considera que les mesures impulsades fins ara són "poc efectives" , planteja incloure la iniciativa a l'esborrany de la nova Llei de Residus, en què també es posi límit als plàstics d'un sol ús, s'eradiqui l'envasat innecessari dels aliments i s'eliminin els microplàstics.