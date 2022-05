El Festival Ludivers de Girona es celebrarà del 19 al 22 de maig /@Aj. Girona







Girona recuperarà el format habitual del Festival Ludivers aquest 2022 després de dos anys en que s'ha hagut de adaptar a la pandemia del Covid-19. "Del 19 al 22 de maig, el festival del joc i les cultures de la imaginació durà a la ciutat desenes de propostes per al públic familiar relacionades amb el món lúdic, la creativitat i la imaginació. El gruix de les activitats es concentrarà dissabte i diumenge als Jardins de la Devesa, on hi tornaran a haver els sis planetes que acostumaven a estructurar l’esdeveniment", han informat des del consistori de la ciutat.





“És una evidència que està augmentant l’afició pels jocs de taula entre la població, com una manera cada vegada més habitual de compartir estones i, a la vegada, estimular la creativitat, l’aprenentatge i la imaginació. En aquest context, el Ludivers és un festival que reforça un sector cada vegada més ben valorat, i ho fa acostant les diferents tipologies de joc a la ciutat. Durant tot l’any hi ha una programació regular als centres cívics per fomentar aquest entreteniment, però el Ludivers és el cap de setmana on tot conflueix i on oferim una programació completa i de primer nivell”, ha detallat Núria Pi, la regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona.

En concret, "els infants es retrobaran amb el planeta Imaginari, integrat per l’espai de lectura familiar a càrrec dels escriptors o escriptores dels contes; el planeta Gastrolúdic, amb tallers gastronòmics; el planeta Articiència, amb un total de 17 tallers artístics i científics per a totes les edats, una oferta molt més àmplia que en edicions anteriors; el planeta Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies, als vídeojocs i a les impressions en 3D; el Miniplaneta, dedicat als més menuts, i que consta de diversos espais i materials perquè els petits puguin interactuar de manera lliure i espontània, i el planeta Juganer, amb un munt de jocs de taula moderns i tradicionals", ha explicat l'Ajuntament al seu web.





"Per primera vegada participaran en l’esdeveniment unes 30 editorials de jocs de taula diferents, moltes de les quals seran presents físicament al festival. Als Jardins de la Devesa s’hi desplegaran més de 70 taules amb propostes de jocs de les editorials participants, que donaran a conèixer el funcionament de cada proposta perquè tothom hi pugui jugar", han dit.





Una altra de les activitats més importants es durà a terme al Planetari. "Els seguidors i seguidores de la saga de llibres Agus i els Monstres estaran de sort, perquè el festival portarà a la ciutat els seus autors, Jaume Copons i Liliana Fortuny, que presentaran el joc de taula basat en els llibres i faran signatura d'exemplars", diuen.





"Per acabar amb les novetats, aquest any el Ludivers s’ha proposat el repte de construir mil grues de paper origami al llarg dels quatre dies de festival, per desitjar els millors dels desitjos a tothom. Aquestes figures es podran construir en les mateixes activitats ubicades a la Devesa o bé dur-la directament de casa", conclou el consistori.