Amber Heard ha al·legat que Johnny Depp la va colpejar a la cara amb un telèfon mòbil després d'acusar els seus amics de deixar caca al llit. L'actriu, de 36 anys, ha tornat a declarar avui després d'una pausa d'una setmana en el seu judici per difamació als Estats Units amb el seu exespòs, de 58 anys.





Durant el seu temps a l'estrada, Heard va parlar sobre com va començar i després va progressar la seva relació amb l'estrella de Pirates del Carib, al·legant que ell la va agredir físicament i sexualment. Depp nega haver agredit físicament o sexualment Heard.





Amber Heard @ep





Aquest dilluns, Heard va parlar sobre un suposat incident el maig del 2016, un mes després que la parella no s'havia vist i quan el matrimoni havia acabat i "s'ensorrava davant dels nostres ulls", afirma Heard. Va dir que la seva mare havia mort i que Depp volia veure-la, i ell va visitar casa seva a Los Angeles. Heard va relatar que al principi va ser "relativament pacífic" i que Depp estava "ebri" però no "incoherent".





Però Depp va començar a parlar "una altra vegada sobre la femta", dient que un dels seus amics les va deixar al seu llit , el que ella va negar. "El nostre matrimoni havia acabat, es va esfondrar davant dels nostres ulls, la seva mare acabava de morir, no podia creure que volgués parlar sobre la femta", va afirmar.





Heard va trucar per telèfon a un amic a qui Depp acusava de deixar la femta, i Depp va passar a cridar "a tot pulmó" i insultar Heard. Després que Depp s'allunyés, l'amic, que estava a l'altaveu del telèfon, "em va recordar que no estava fora de perill" i li va dir diverses vegades que sortís de la casa, va dir Heard a la cort.





Depp va escoltar el comentari des de les escales i "va baixar corrent" per prendre el telèfon i va començar a "cridar", trucant al seu amic "qualsevol nom imaginable amb què puguis trucar a una persona LGBTQI".





Heard li va dir a la cort: "Quan va acabar, va dir: 'vols tenir la meva dona, vols tenir la meva gossa? Pren-la, pots tenir-la'". Després d'aquestes paraules, va tirar al braç cap enrere i va llançar el telèfon la meva cara, colpeja'm. Estava asseguda al sofà, ni tan sols vaig tenir temps d'aixecar les mans", va afegir.





Ella va descriure com Depp va començar a "burlar-se'n" i la va agafar dels cabells, arrossegant-la per l'habitació i humiliant-la quan la seva millor amiga, Raquelle, va entrar i els va veure a tots dos. L'actriu d'Aquaman li va dir a la cort que Raquelle va posar els braços entre la parella i va dir "Johnny no". Després, Raquelle va abraçar l'actriu després que Depp "s'abalancés sobre" Heard, va descriure.





Ella va al·legar que Depp estava cridant "Amber, vés-te'n a la merda" unes deu vegades. Va descriure com van entrar els guàrdies de seguretat de l'actor i després se'n va anar.





Depp està demandant Heard per suposada difamació per un article d'opinió que va escriure per a The Washington Post el 2018, en què va dir que va ser víctima d'abús domèstic. L'estrella d'Aquaman ho està demanant per 100 milions de dòlars (95 milions d'euros). El judici continua.