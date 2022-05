Eloi Badia no encerta amb les mesures ecològiques a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.





El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, diu tenir obertament conviccions ecologistes, però va bloquejar en Twitter a Airenet que representa a 20 associacions de veïns de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona perquè són una entitat molt crítica amb la seva gestió al capdavant de la seva àrea ecològica al consistori barceloní.





NI COLAU NI BADIA HAN COMPLERT LA PROMESA DE TANCAR LA PLANTA DE RESIDUS DEL FÒRUM









La planta del forum per dins i fora/ @gencat





L'inici d'aquesta polèmica sorgeix arran d'una promesa incomplerta d'Ada Colau d'ençà que governa de deixar de portar residus a la planta del Fòrum a la fi del mandat anterior. La qüestió de fons és que veïns i ecologistes van denunciar en 2018 que continuava funcionant a ple rendiment. I davant la dissidència que no agrada als comuns, encara que siguin ecologistes, l'actuació de Badia ha estat el bloqueig i no el diàleg.





Els ecologistes fa anys que solliciten el tancament de la incineradora. Segons ells, la crema no és un sistema ecològicament sostenible per a tractar residus. De fet, des de Greenpeace, afirmen que les incineradores no eliminen al complet les restes, ja que un 30% de tot es converteix en cendres tòxiques i perilloses que han de ser dipositades i emmagatzemades en un abocador especial. En el seu moment, els activistes havien denunciat la fugida d'aquests residus perillosos en la incineradora de Tersa per les males condicions en les quals es trobaven els sistemes de transport i descàrrega.





Però aquesta planta també genera gasos tòxics com les dioxines, que no repercuteixen únicament a aquesta zona, sinó que s'expandeixen [i contaminen] de llarg a llarg de tota l'Àrea Metropolitana de Barcelona i molt més que l'ús dels cotxes a la ciutat.





Abans d'arribar al poder, el partit d'Ada Colau mostrava una completa sintonia amb aquesta política verda. I de fet en el seu programa electoral de 2015, Barcelona en Comú proposava "adoptar una estratègia de Residu Zero amb l'objectiu de reduir els residus, augmentar la recollida selectiva i no portar-los a incinerar a la fi de legislatura". Però en ple 2022 la incineradora funciona a ple rendiment des de l'arribada al poder dels comuns i malgrat els esforços en contra de Greenpeace, Ecologistes en Acció, la plataforma Airenet, els verds de Badalona i altres set associacions sota el lema" Defensem la nostra salut, la contaminació mata".





LA DENÚNCIA D'AIRENET ALS JUTJATS PERQUÈ BADIA HA FET CAS OMÍS 6 ANYS





Acomplir amb el medi ambient no és una prioritat per un govern local perdut.





Cal tenir present que continua oberta al Jutjat d'Instrucció número 5 de Badalona la investigació contra el regidor de l'Ajuntament de Barcelona i suposat ecologista, Eloi Badia, per un delicte contra el medi ambient. El Ministeri Públic encara considera que es va cometre un delicte contra el Medi Ambient a la incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs que gestiona l'empresa pública Tersa en emetre gasos contaminants que van suposar "un greu risc per al medi ambient i la salut de les persones" de l'entorn i que dirigia com a president el regidor Eloi Badia.





La denúncia del fiscal assenyala que tant Badia, com a president de Tersa, i el cap d'explotació de la planta "haurien estat realitzant i/o tolerant conscientment una sèrie de pràctiques contràries a la normativa ambiental aplicable".





Cal recordar que fa quatre anys, la coordinadora veïnal Airenet -que representa 20 associacions de veïns de Barcelona, Sant Adrià i Badalona, va denunciar davant la Fiscalia el mal funcionament de la planta, amb uns nivells d'emissions contaminants molt "elevats". Quelcom que va acabar en una denúncia perquè consideren que la temperatura d'incineració dels residus no seguia la legislació ambiental. A més, "del resultat de la investigació duta a terme consta que els responsables de la Planta de Valorització Energètica (PVE) no estarien realitzant el control de la temperatura conforme" a normativa, segons el fiscal sinó que "utilitzaven en lloc d'una mesura, un càlcul mitjançant un algorisme basat en unes fórmules sense que consti que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, com a Administració competent, hagi validat oficialment aquest mètode de càlcul de la temperatura. Per això, Fiscalia creu que aquesta situació "suposaria l'emissió a l'atmosfera des de la PVE de Tersa de compostos contaminants amb unes concentracions superiors a les permeses".





Al 2021 cal recordar que Tersa va ser multada amb 506.845 euros per impagament d'impostos. El grup incinerador va ser sancionat per realitzar un mal càlcul i pagament de l'Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) d'uns treballs que va escometre en el municipi de Gavà.







Malgrat tot aquest 2022 l'Ajuntament de Barcelona garantirà el seu subministrament de Tersa per cobrir les despeses de subministrament elèctric del consistori barceloní abonant 33.074.072,00 euros.





BARCELONA ENERGIA UN FRACÀS PEL QUAL ELS BARCELONINS PAGUEN MOLTS DINERS









Barcelona Energia costa molts diners als barcelonis/ @AjBCN





Una dada que deixa a Barcelona Energia, la comercialitzadora d'energia que no companyia eléctica amb poc més d'un 3% de clients privats i depenent el 94% de la seva facturació als ingressos que provenen de l'Ajuntament de Barcelona des de que va ser creada en 2018.





Però malgrat tot, Eloi Badia salta d'alegria pels seus darrers resultats els objectius establerts inicialment s'han incomplert donat que l'operador públic "no arriba ni al 4% de clients privats", no ha captat contractes públics. A més "no genera un estalvi del 15% a les llars" que tenen contractat l'operador barceloní perquè "el model que van vendre no funciona" perquè entre d'altres és "un servei que no és competitiu" amb les xifres de preus que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i que no deixen a Barcelona Energia en el millor lloc.





És un clam a la ciutat que Barcelona Energia és "un fracàs" que "costa molts diners als barcelonins, sense cap benefici associat". Amb la qual cosa els suposats beneficis ecològics perseguits s'han quedat un cop més, en un no res, per la ciutat i la seva Àrea Metropolitana i posant a més el 94% del finançament per pagar nòmines a aquest "xiriguito" dels comuns.





UN PORTA A PORTA A SANT ANDREU QUE HA GENERAT PLAGUES DE RATES AL BARRI





Fuente: iStock







Però la manca ecològica del regidor Badia, ha portat que en aquests mesos de 2022 l'Ajuntament de Barcelona hagi hagut d'implantar diversos ajustos en la recollida porta a porta del barri de Sant Andreu de Palomar perquè d'ençà que es va posar en marxa aquest sistema de recollida fa quasi un any els veïns hi han vist com s'incrementava la brutícia, les plagues de paneroles i rates i els sorolls nocturns.





Cosa que ha fet que s'hagi d'eliminar, entre d'altres, l'aportació d'orgànica en galleda individual com era l'intenció inicial del consistori i que ha estat un fracàs absolut, com el que tot el que el regidor que improvisa, Eloi Badia, toca amb les seves mans.





També s'ha hagut de solucionar la contaminació per sorolls dels camions de recollida i encara s'estan estudiant mesures de com "reduir-lo". Entre elles modificant les rutes "per a minimitzar les maniobres dels vehicles", renovar el parc de camions de recollida . Una depesa afegida no contemplada inicialment en aquest Pla de prova-prova ambiental. On han calgut fer sonometries en la zona per a "assegurar que el nivell sonor provocat per la recollida està per sota dels llindars que marca l'ordenança municipal". Quelcom que s'estava produint i causava molt malestar entre el veïnat.





L'Ajuntament de Barcelona insisteix que la ciutat ha de fer tot el necessari per a complir amb el que estableix tant la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, com el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2017-2025 (PREMET25) i l'Acord Metropolità pel Residu Zero de febrer de 2019, que marquen com a objectiu arribar al 55% de recollida selectiva en 2025, al 60% en 2030 i al 65% en 2035. Però de moment amb Eloi Badia al capdavant no s'ha aconseguit cap dels objectius ambientals previstos, ja que la recollida selectiva a Barcelona, segons les darreres dades conegudes es troba estancada al voltant del 38% lluny del 55% previst d'aqui a tres anys.





La modificació en la recollida de l'orgànica té una gran importància perquè era un dels punts que més molestaven els veïns afectats, perquè només podien tirar les escombraries uns dies i unes hores determinades i, a més, provocaven males olors als carrers perquè les bosses podien estar més de tres hores fins que les recollia el camió de les escombraries. Malgrat tot Badia no ha volgut reconèixer cap error.





Les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle derivades de l'àmbit dels residus varien en funció de la gestió que es fa d'ells. El tractament finalista, abocador o valorització energètica (incineració), que és el que s'aplica a la fracció 'resta', és el que més emissions de CO₂ genera, per tant si el sistema de recollida selectiva i el reciclatge no funcionen no es podrà reduir els gasos que s'emeten a l'atmosfera.





Cada recollida de la fracció 'resta' suposa encarir el cost global 206 euros per tona. Per això el regidor Eloi Badia en lloc d'anar cap endavant en la seva tècnica de provar sense planejar millor està contribuint més encara amb la seva acció política al escalfament global de Barcelona.





Si un és regidor de lluita contra el canvi climàtic i no s'ocupa durant anys si de la planta incineradora alliberà més contaminants a l'aire dels deguts les coses acaben als Jutjats. Si afirma que tenir una comercialitzadora elèctrica pròpia suposarà un estalvi i no és així, no alimenta la reducció de emissions a l'atmosfera. I a més implementa un sistema de recollida de residus que no funciona, serà molt ecologista de paraula el regidor, Eloi Badia, però aquests "delictes ambientals", entesos com a accions polítiques que perjudiquen realment la gent enlloc d'ajudar-los, els paguen "els de sempre", els barcelonins, en salut i diners.





Les persones que viuen i treballen a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana no volen més experiments cars del regidor, Eloi Badia, "el favorit" de l'alcaldessa Ada Colau. Volen una ciutat compromesa en la lluita contra el canvi climàtic de veritat.