Un lladre talla la gespa de l'habitatge on va entrar a robar /@Pixabay







Les autoritats dels Estats Units han emès una ordre de cerca per trobar i aturar un lladre que va entrar a un habitatge de Port Arthur a robar. Però el més curiós és que, abans de fugir, es va aturar a tallar la gespa del jardí davanter de la casa.





Així ho mostren les càmeres de seguretat, en què s'aprecia com un home vestit de negre agafa la màquina tallagespa i arregla el jardí abans d'escapar amb el temps just per no ser atrapat per la policia.