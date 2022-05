El preu de l'habitatge de lloguer a Barcelona i al conjunt de Catalunya no deixa d'escalar. Segons les dades publicades per Fotocasa , el preu de l'arrendament d'habitatge a la comunitat autònoma va pujar un 0,3% a l'abril respecte al març i un 6% respecte al mateix mes de l'any passat, situant-ne el preu en 15,16 euros el metro quadrat al mes. Els catalans cada vegada tenen més problemes per trobar un habitatge amb un preu just conforme als seus salaris, i la situació empitjora quan hi ha propietaris que inflen el valor dels habitatges, creant una mena de bombolla que acaba repercutint a tot el mercat.





A CatalunyaPress ja fa més d'un any que recopilem ofertes de lloguer injustes a la capital catalana, i aquest dimarts hem trobat dos exemples que no podíem deixar passar. Es tracta de dues habitacions reconvertides en apartaments, totes dues amb una superfície de 25 metres quadrats i un preu estratosfèric: 1.000 euros mensuals per cada habitació. Una opció perfecta per a aquells que busquen arruïnar-se vivint en un pis on poden cuinar asseguts al llit.





Captura de pantalla del primer habitatge, l'anunci del qual s'ha publicat a Fotocasa





Segons els anunciants, els pisos/habitacions d'hotel, situats al carrer del Vallès, no tenen rentadora , però qui ho llogui podrà utilitzar la comunitària que es troba a l'edifici i rentar la roba al replà - 1.000 euros per viure com a un càmping-. A més, les despeses de llum i aigua no estan incloses en els 1000 euros , per la qual cosa l'arrendatari haurà de desemborsar 90 euros addicionals, elevant el lloguer fins als 1.090 euros mensuals.





Però això no és tot: "Al final de l'estada, revisarem les factures i si hi ha un consum excessiu el deduirem de la fiança", afirmen als dos anuncis publicats a Fotocasa ( enllaç del 1r) ( enllaç del 2n).





Captura de pantalla del segon habitatge, l'anunci del qual s'ha publicat a Fotocasa





Però no s'acaba aquí. Segons la llei catalana, els dos habitatges no haurien de tenir la cèdula d'habitabilitat , que només es concedeix a pisos amb una superfície útil de 36 metres quadrats com a mínim.





Tot i això, en navegar per qualsevol portal immobiliari és habitual trobar habitatges que no arribin a aquestes dimensions, i aquí no passa res. Total, el mercat és el mercat, i si algú vol reformar habitacions per convertir-les en pisos i llogar-les a preus estratosfèrics, ¿qui ho impedirà? - els comunistes?-. Doncs això ningú.