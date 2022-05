Mor una nena de 3 anys després de ser sotmesa a un exorcisme per la família /@Pixabay







Una mare ha estat acusada per la mort de la seva filla de 3 anys, recull Informativos Telecinco, després que la sotmetés a un exorcisme l'any passat al·legant que estava posseïda pel dimoni.





La dona va portar la nena a l'església de San José, a Califòrnia, on el seu avi li va fer un exorcisme que la va matar per asfíxia. Després de ser detinguda, Claudia Hernández va confessar que pensava que la seva filla estava "posseïda pel dimoni" perquè era habitual que es despertés plorant a les nits.





Segons els informes policials, la petita va patir diversos abusos per part de la seva mare, el seu oncle i el seu avi, que li negaven l'accés al menjar com a part d'un ritual per "eliminar els mals esperits que tenia a dins".





La mort de la menor ha estat declarada homicidi per l'oficina del metge forense de Santa Clara. La mare, per part seva, és l'acusada d'haver matat la nena perquè la va subjectar pel coll durant l'exorcisme.