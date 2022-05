Una mare soltera de dos fills temia per la seva vida després que la van portar a una cirurgia d'emergència després d'empassar-se un enorme escuradents hisop de Covid-19 de quinze centímetres. Bobby Lee , de 31 anys, mare de dos fills, va ser portada immediatament a cirurgia després d'empassar-se un hisop de coronavirus de sis polzades durant una prova casolana el mes passat.





Una sanitària comprovant el resultat d'una prova d'antígens @ep





En decidir fer-se una prova després de sentir-se pitjor pel desgast després de treballar de nit l'eina mèdica es va encallar a la gola . Sense saber què fer, Bobby va intentar empassar-se l'hisop, però només va arribar a la meitat. Preocupada, va córrer al centre mèdic des de casa seva a Peterlee (Regne Unit), on els metges van dir que mai abans no havien vist un cas com aquest.





L'afectada va ser traslladada ràpidament a un hospital proper i, després d'una cirurgia d'emergència, ara està en camí cap a la recuperació. Parlant sobre l'horrible esdeveniment, la mare soltera va dir: "Quan em vaig prendre una mostra de la part posterior de la meva gola vaig sentir una mena d'arcada. El bastó vibrava a la meva boca i es va encallar a la part posterior de la meva gola, amb el hisop a la gola i l'extrem es va encallar al paladar a la part posterior".





" Vaig intentar treure'l, però simplement no vaig poder treure'l, així que literalment vaig pensar que havia d'intentar empassar-lo. Vaig emportar i va baixar una mica, però només va arribar a la meitat de la meva gola perquè poguessis veure el final sobresortint de la meva gola ", va afegir.





Tota la prova va deixar Bobby sense respirar temporalment i va entrar en pànic perquè estava sola amb la seva filla petita. Bobby va continuar dient: "Eventualment vaig tenir una mini cirurgia amb una càmera a la meva gola. El van treure, però estava tan sorpresos que passés. Ni tan sols vaig trucar al 111 perquè tenia la meva nena amb mi, simplement em vaig pujar a la interlocutòria i vaig conduir directament al centre metge. Estava en xoc perquè no sabia què passaria, si deixaria de respirar amb la petita al meu compte". Finalment, la cirurgia va sortir bé i es va poder recuperar.