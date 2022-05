Entitats ecologistes ia favor del transport públic han reclamat en un comunicat aquest dimarts un peatge urbà de quatre euros diaris a Barcelona "com a evolució" de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) , i amb l'objectiu per dissuadir de l'ús habitual individual del vehicle privat .







La proposta s'emmarca en una campanya que porta per nom ' Barcelona'22 ' i que han impulsat per donar a conèixer aquesta i altres mesures del projecte que han elaborat per assolir una ciutat “saludable, amb una mobilitat sostenible i justa”.





Les entitats busquen interpel·lar amb el projecte a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ia la Generalitat, i asseguren que, si bé les administracions els han comunicat que preveuen el peatge urbà i ho estan estudiant, no han presentat cap proposta .





Vehicles circulant per Barcelona @ep





Les organitzacions adherides al projecte són Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ecologistes a Acció de Catalunya, Eixample Respira, Bicicleta Club de Catalunya, Xarxa per la Justícia Climàtica, Catalunya Camina i Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit.





Respecte al peatge urbà, asseguren que és una mesura "poc popular" però que guanya suport social en executar -se i quan es veuen els beneficis per al conjunt de la població, cosa que diuen que ha succeït a les 19 ciutats de vuit països europeus on es ha aplicat.





Els signants també recorden que Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles i la sisena més contaminada , i adjunten una enquesta que han encarregat al Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) a l'àmbit metropolità, on consta que un 51 % dels enquestats seria favorable a un peatge urbà a Barcelona.





Una altra de les seves propostes és un pla de xoc per potenciar la mobilitat activa i el transport públic, i amb la totalitat de les mesures busquen reduir el trànsit i les emissions contaminants i recuperar l'espai públic per a les persones, entre d'altres aspectes.





RESPOSTA MUNICIPAL





El consistori liderat per Ada Colau ha recollit la petició. Preguntada pel peatge urbà en una roda de premsa, la tinenta d'alcalde de Barcelona d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que l'Ajuntament “estudiarà” la proposta.





Tot i això, ha detallat que no han tingut temps per estudiar la proposta, i ha recordat que per poder impulsar-la caldria "un gran acord".





Sanz també ha recordat que la implantació d'un peatge urbà requeriria canvis legislatius previs, fet que fa que l'acord entre les diferents administracions sigui "indispensable".





"Molta expectativa davant la proposta que s'ha treballat des del moviment ecologista. Sempre ens permet avançar", ha afegit, i ha argumentat que calen veïns molt actius que reivindiquin millores.