Presentat el nou Carnet Jove de Badalona







"L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro i la directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, Núria Ramon, han presentat aquest dimarts el projecte del nou Carnet Jove de Badalona, que es posarà en marxa a partir del mes d’octubre. A l’acte també hi han assistit el tercer tinent d'alcaldia i regidor de l'Àmbit de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial, David Torrents, i la regidora de l'Àrea de Joventut, Participació Ciutadana i Coordinació Territorial de l’Ajuntament de Badalona, Andrea Zapata", ha informat el consistori de la ciutat.





El Carnet Jove, han explicat, "ofereix a tot Catalunya prop de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional dels quals se’n poden beneficiar uns 530.000 nois i noies d’entre 12 i 30 anys que tenen el carnet arreu del país. A nivell local, hi ha 15.935 joves que són titulars del Carnet Jove de Badalona, on ara hi ha 125 avantatges".





Segons han dit, "l’objectiu del Carnet Jove d’àmbit local és oferir una bona diversitat d’avantatges de qualitat i proximitat per al jovent de Badalona i potenciar-ne l’ús en el seu dia a dia. Sobretot, es pretén que els i les joves puguin utilitzar el carnet en comerços i establiments locals i, d’aquesta manera, estrènyer més el seu arrelament i identitat amb el municipi i reforçar el seu vincle amb el comerç de proximitat".





"La presentació en roda de premsa del nou Carnet Jove de Badalona marca el punt de partida de la campanya per captar més comerços, entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes a la població. Es pretén que a l’octubre, quan es començarà a expedir el nou carnet local que inclourà el logotip de l'Ajuntament de Badalona, millori l’oferta actual d’avantatges fruit d’aquesta campanya de captació", han dit, alhora que han afegit que "aquests nous avantatges s’afegiran a l’oferta actual del Carnet Jove a la ciutat, repartida entre els àmbits de salut (22,4%), tecnologia (12,8%), turisme i mobilitat (12%), formació (11,2%), lleure (4,8%) i altres (24%)".





En total, d’aquesta oferta se'n poden beneficiar els 15.935 titulars (52% noies i 48% nois) que el Carnet Jove té avui a Badalona, i que es reparteixen en les següents franges d’edat: 12-13 anys (1,2%), 14-17 anys (9,8%), 18-21 (25,4%), 22-25 (29,2%), 26-30 (30,2%) i 31 anys (4,1%).