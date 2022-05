El Corte Inglés s'uneix a la celebració del Dia Mundial del Reciclatge , que se celebra aquest 17 de maig, en la seva aposta per una economia més sostenible que funcioni tant per a les persones com per al planeta per aconseguir reduir la seva empremta plàstica en un 30% el 2025 a tota la seva cadena de subministrament.





Per això, subratlla que es compromet a donar resposta als compromisos de l'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible i, per això, busca involucrar tots els seus grups d'interès. En aquesta línia, la companyia treballa amb tots els ODS, focalitzant els seus esforços i mesurant l'exercici en aquells que guarden més interrelació amb la seva activitat.





Aquesta estratègia es basa en gran mesura en el Pla Director de RSC d'El Corte Inglés, que aposta per la sostenibilitat com un dels eixos estratègics de futur, a través de la producció i el consum responsable.





Entre les iniciatives més importants destaca el packaging sostenible , ja que la companyia afirma que és conscient que el consum de materials té incidència en els recursos naturals i en la contaminació associada a la seva producció i transport, a més de ser coneixedora que els envasos i embalatges són necessaris.





Per això, El Corte Inglés ha tingut en compte diversos criteris de sostenibilitat que assegurin la seva gestió final, respectant principis com triar el material o combinació de materials més adequats, considerant els aspectes de sostenibilitat, reciclabilitat i la mínima quantitat necessària per complir la seva funció com envàs; donar suport a l'economia circular, tancant el cicle del reciclatge i fomentant la reutilització d'envasos i productes, prioritzant l'ús de primeres matèries reciclades; reduir el consum de materials d'embalatge al mínim necessari perquè compleixi la seva funció com a envàs; i ajudar empleats i clients a aconseguir els objectius de reutilització i reciclatge.





A més, totes les bosses de plàstic i caixes de cartró que utilitza El Corte Inglés estan fabricades a partir dels residus de plàstic i cartró recollits a les seves botigues i magatzems.





Així, per exemple, a Alimentació, compta amb la certificació de les bosses de transport de línies de caixa que són reutilitzables (certificat UNE 15 usos) i fomenten l'economia circular (amb més d'un 70% de material reciclat de plàstic de postconsum). També hi ha una nova referència de bossa de transport de paper, amb certificació FSC, alternativa a la de plàstic; ha canviat les bosses de consigna de plàstic lleugeres per bosses compostables i totes les bosses de plàstic lleugeres per bosses de paper amb certificació FSC, en àrees de fruites i verdures, fleca i en les caixes de pastisseria, així com totes les bosses de plàstic lleugeres per bosses compostables per a carns, peixos, xarcuteria i plats preparats, entre altres accions.





A No Alimentación, s'ha aconseguit la certificació de les bosses de transport de línies de caixa, reutilitzables (certificat UNE 15 usos) i que fomenten l'economia circular (amb més d'un 70% de material reciclat de plàstic de postconsum); empaquetat de regal amb certificació PEFC o FSC; i circuit de reutilització i recuperació de penjadors mentre que a Logístic s'ha aconseguit la recuperació del 100% del material d'envàs en processos logístics, a partir de l'aplicació del sistema de gestió Residu Zero i a Enviaments, cistelles reutilitzables per als enviaments de supermercat , entre altres avenços.