L'inversor Mikhail Fridman @ep





Les autoritats d' Ucraïna han confiscat actius valorats en 12.400 milions de grivnas (400 milions d'euros) pertanyents a l'empresari rus Mikhail Fridman , propietari de la cadena de supermercats DIA a través del seu vehicle inversor LetterOne.









La Fiscal General d'Ucraïna, Iryna Venediktova, ha explicat aquestes actuacions per part de les autoritats en un comunicat difós a través de la pàgina oficial de la xarxa social Facebook.





Els actius incautats estaven custodiats pel banc Alfa-Bank. La Fiscal ha indicat que eren valors pertanyents a empreses radicades a Xipre i relacionades amb Fridman.





Amb anterioritat, les autoritats ucraïneses ja li havien confiscat a Fridman 469 milions de grivnas (15 milions d'euros), acusant el magnat rus que eren actius que havien de ser transferits a Rússia.





La fiscal general ha explicat que els moviments de fons van començar prop de dues setmanes abans que iniciés la guerra i s'han intensificat amb el conflicte. Venediktova assegura que Fridman estava fent servir Alfa-Bank i les empreses de Xipre per evadir sancions.





Fridman va demanar fa mesos aturar el conflicte de Rússia perquè la guerra "mai no pot ser la resposta" . Després de la decisió de la Unió Europea de sancionar-lo, Fridman va decidir deixar el càrrec de conseller al vehicle inversor LetterOne, amb el seu soci Petr Aven.





Posteriorment, tots dos empresaris van acceptar congelar les seves participacions en aquesta societat, per la qual cosa no cobraran dividends, no tindran vot en qualitat d'accionistes i no podran vendre aquestes accions.