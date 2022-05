Reuneix instruments, una ploma elèctrica presentada per Edison i rèpliques de silicona /@EP





El CaixaForum de Barcelona repassa a l'exposició 'Tatoo. Art sota la pell' la història i usos del tatuatge al llarg de la història a través de més de 240 peces entre pintures, dibuixos, llibres, silicones amb tinta, eines per tatuar, màscares, fotografies, segells i audiovisuals.





L'exposició, produïda i organitzada pel Musée du Quai Branly-Jacques Chirac de París i la Fundació La Caixa i que es podrà veure des de dimecres al 28 d'agost, ha estat un "enorme desafiament" i ha afirmat que és una mostra intergeneracional amb què també s'ha volgut homenatjar els pioners, ha explicat aquest dimarts en roda de premsa la comissària Anne Richard.





La mostra explora des d'un enfocament antropològic els diferents usos del tatuatge al llarg de la història, el paper social que exerceix aquesta pràctica ancestral a les cultures del món i com han evolucionat les tècniques.





El director de Patrimoni del museu francès, Yves Le Fur, ha destacat que des de la seva inauguració a París l'exposició i la posterior itinerància per centres del Canadà, els Estats Units i ara Espanya ha rebut 2,7 milions de visitants, convertint-se en la més vista del Quai Branly, i ha dit que seguirà el seu pas per la xarxa de CaixaForum --ja s'ha pogut veure al de Madrid--.





El museu va convidar els tatuadors més eminents del moment a crear una obra sobre rèpliques de silicona de diferents parts del cos i posteriorment a la itinerància de la mostra s'han anat incorporant nous tatuadors de diferents nacionalitats: 'Tatuatge' exposa 24 prototips de tatuadors com Kari Barba, Jack Rudy, Tin-Tin, Mark Kopua, Felix Leu i Chimé, i per a la de Barcelona s'hi han sumat peces de Brian Gomes i Taku Oshima.





NOVES RÈPLIQUES DE SILICONA



A la mostra destaquen dues obres d'artistes residents a Madrid: la madrilenya Laura Juan reflexiona a la seva obra sobre l'aïllament social durant la pandèmia, i el veneçolà Jee Sayalero aprofundeix en la idea d''isme', petita franja de terra on es produeix un intercanvi de cultures.





A les peces de silicona, s'uneixen objectes, dibuixos, gravats i fotografies que mostren les pràctiques antigues del tatuatge a tots els continents, procedents del Musée du Quai Branly-Jacques Chirac i d'una cinquantena de prestadors dels Estats Units, Japó, França, Tailàndia i Regne Unit.





Entre les peces exposades destaquen elements com una ploma elèctrica presentada per Thomas Edison el 1877, considerada antecedent de la màquina de tatuar actual; un bagul per transportar les eines dels tatuadors ambulants; un retrat d'Artoria, celebri artista de la dècada de 1920, i un àlbum amb fotografies i publicacions relacionades amb el tatuatge des del segle XIX.





També una flauta de la cultura maia amb representacions de tatuatges facials; instruments per tatuar del segle XIX; retrats de grups amb els seus tatuatges identificatius, com la yakuza japonesa, i reconeixements a artistes com la tatuadora filipina Whang-od Oggay, de 104 anys, que utilitza el 'batok', tatuatge tradicional fet a mà, i els maoris de Nova Zelanda, que practiquen el 'moko' o art d'esculpir la pell.





El director de Cultura de la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, ha assegurat que el tatuatge s'ha normalitzat, amb estimacions que situen en un 12% els ciutadans europeus amb un cos, i ha remarcat que l'exposició mostra les arrels històriques i antropològiques.