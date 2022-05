El Govern ha aprovat aquest dimarts a primera lectura el projecte de llei de salut sexual i reproductiva que busca reformar la llei de terminis aprovada per l'Executiu del PP el 2015. "És un nou avenç per a la democràcia del país", ha destacat la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez .





Isabel Rodríguez @ep





A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Rodríguez ha celebrat que aquesta norma permetrà "continuar ampliant drets", després de l'aprovació fa 12 anys de la llei de l'avortament socialista que ja incloïa aquesta mesura. Aquest text està recorregut davant del Tribunal Constitucional pels populars.





En aquest sentit, la ministra portaveu ha destacat que, aquest nou text, té també "com a objecte revertir algunes reculades" fetes per l'Executiu del PP en la reforma d'aquesta norma amb la majoria absoluta el 2015.





En concret, el projecte de llei aprovat aquest dimarts, impulsat pel Ministeri d'Igualtat , busca garantir l'avortament a la Sanitat Pública, permet la interrupció de l'embaràs a menors a partir dels 16 anys, elimina els tres dies obligatoris de reflexió i inclou una baixa incapacitant per interrupció voluntària de l'embaràs, a més d'un servei d'assistència i d'acompanyament integral i especialitzada.





De la mateixa manera, garanteix l'objecció de consciència, que es regula de la mateixa manera que a la Llei d'Eutanàsia per garantir que sempre hi haurà personal disponible per a la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. De la mateixa manera, la norma recull que qui es declari objector serà aplicable en la sanitat pública i privada.





Les fonts del Ministeri destaquen també entre les mesures d'aquesta norma que els centres de salut distribueixin la pastilla del dia després de forma gratuïta i en centres serveis de salut sexual i reproductiva. Es tracta d'un producte que actualment val 20 euros a la farmàcia, segons han indicat les mateixes fonts.





POBRESA MENSTRUAL





De la mateixa manera, el text també recull que les píndoles anticonceptives d'última generació tornaran a estar cobertes per la Seguretat Social i es promouran els mètodes d'anticoncepció masculina, perquè no sigui només una responsabilitat de les dones.





D'altra banda, aquesta llei dedica un apartat als drets relatius a la salut menstrual de les dones en totes les etapes de la vida que inclou, a més de la ja anunciada baixa específica per a les dones que tinguin regles molt doloroses i incapacitants, que a els instituts, presons, centres de la dona, centres cívics o centres socials, es reparteixin gratuïtament productes de salut menstrual, com ara tampons, compreses o copa menstrual amb l'objectiu d'acabar amb la pobresa menstrual.





També es recull el repartiment de forma gratuïta de mètodes anticonceptius a centres educatius vinculat a campanyes sobre educació sexual.





Això s'inclou al capítol d'Educació Sexual, on s'apunta que aquesta serà integral a les etapes educatives principals amb l'objectiu d'oferir coneixements basats en el consentiment i les relacions fomentades en els bons tractes.





EMBARÀS I GESTACIÓ SUBROGADA





A més a més, segons han indicat les fonts d'Igualtat, es crearan centres públics d'atenció especialitzada en salut sexual i reproductiva i una línia d'atenció telefònica; i es formarà de forma específica en educació sexual i menstrual professors i professores, funcionaris i funcionàries de presons, treballadors i treballadores públics.





D'altra banda, aquesta nova norma inclou mesures per fomentar les bones pràctiques en totes les etapes de l'embaràs, especialment al part i al postpart, entre elles, la incorporació d'una baixa prepart des de la setmana 39 de gestació, que no consumirà cap dia del permís de maternitat.





A més, i després de negociar amb el PSOE, aquesta norma no perseguirà finalment les parelles que recorrin a la gestació subrogada en altres països , encara que sí que declara aquesta pràctica com a violència reproductiva contra la dona.





També recull altres violències contra les dones relacionades amb aquest tema, com l'esterilització forçosa per a les dones amb discapacitat o l'embaràs i l'avortament forçós.