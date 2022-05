Sanitat notifica 198 morts més morts per Covid-19 /@EP





El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dimarts, amb dades aportades per les comunitats autònomes, 52.112 nous casos de coronavirus, dels quals 25.958 s'han produït en més grans de 60 anys, fet que eleva a 12.179.234 la xifra total de contagis a Espanya des del començament de la pandèmia.





Respecte a la incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els darrers 14 dies en persones més grans de 60 anys, l'informe mostra lleuger descens, situant-se en els 846,55 casos per cada 100.000 habitants, en comparació dels 856,56 notificat el passat divendres pel departament dirigit per Carolina Darias. Les dues setmanes passada s'ha registrat un total de 104.278 positius en aquest grup d'edat.





Pel que fa als morts per Covid-19, se n'han notificat 198 més. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a 105.642 persones.





Actualment, hi ha 7.558 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya (enfront dels 7.291 de fa una setmana) i 363 en una UCI (se'n van registrar 356 dimarts passat). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 6,10% (enfront del 5,89% de dimarts passat) i en les UCI en el 4,20% (en comparació del 3,96% de fa una setmana).