Plaja considera que la prioritat hauria de ser ajudar a tornar les persones a l'exili /@EP







La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha assegurat aquest dimarts que la prioritat de l'Estat hauria de ser la recerca d'una solució perquè "les persones que segueixen a l'exili i són objecte de la repressió" puguin tornar a Espanya, i no el Rei emèrit.





"Les persones que ens preocupen que no poden tornar a casa són altres. Hauria de ser una prioritat per part de l'Estat solucionar-ho. És una injustícia que encara hi hagi represaliats i gent a l'exili, i es mostra amb més cruesa davant l'anunci oficiós d'un retorn que ara es ven com a normal i just”, ha lamentat en roda de premsa posterior al Consell Executiu.





Segons Plaja, seria necessari que el Rei emèrit respongués "davant la justícia", tot i que ha apuntat que és una petició retòrica --en les seves paraules-- perquè gaudeix d'impunitat vitalícia.





Així, ha criticat que ara hi hagi qui consideri que la tornada a Espanya del Rei emèrit no té res d'excepcional: "Si no té res d'excepcional, llavors per què se'n va anar?", ha preguntat.





VALTÒNYC



La portaveu del Govern sí que ha celebrat que el Tribunal d'Apel·lació de Gant (Bèlgica) hagi rebutjat aquest dimarts que el raper balear Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc, sigui lliurat a les autoritats espanyoles per un delicte d'injúries a la corona, a una decisió que reprodueix la decisió ja fallada en un primer judici que el Tribunal Constitucional belga va obligar a repetir.





"Avui sí que és una victòria per a la llibertat d'expressió i una altra evidència del descrèdit de la justícia espanyola", ha sostingut Plaja, que ha felicitat Valtònyc i el seu equip d'advocats.