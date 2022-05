Substituir el plàstic per altres materials " malgrat tots els prejudicis existents " generaria tres vegades més emissions de diòxid de carboni en el procés de fabricació i en alguns casos, aquests materials no es podrien reciclar, segons considera el president de l'Associació Nacional de Recicladors de Plàstic (Anarpla), David Eslava, durant la inauguració del I Congrés Nacional de Reciclat de Plàstic, aquest dimarts a Madrid.





L'Associació Nacional de Recicladors de Plàstic celebren el I Congrés Nacional - ANARPLA





Així, el representant dels recicladors ha defensat que "ningú" ha de dubtar dels beneficis d'aquest material , encara que ha admès que el seu cicle de vida s'hauria de gestionar "de manera diferent" i amb la col·laboració de "tota la cadena de valor".





Eslava ha precisat que el reciclatge de plàstic va augmentar un 10% el 2021 sobre el milió de tones de residus plàstics que es van reciclar el 2020 , fet que va evitar l'emissió de més d'1,7 milions de tones de CO2. Així, ha recordat que el sector va ser considerat el 2020 essencial durant la pandèmia del coronavirus.





En aquest context, ha defensat que Anarpla, que representa el 70% de la capacitat instal·lada del sector, compta amb empreses de més de 40 anys i que han posicionat a Espanya com el segon país en ràtio de reciclatge a Europa.





Al congrés hi assisteixen més de 250 representants de la cadena de valor del plàstic per debatre sobre com millorar les taxes de reciclatge d'aquest material.





Durant la inauguració, el director general de qualitat i avaluació ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Ismael Aznar Cano, ha anunciat que en el marc del PERTE per a l'Economia circular aprovat recentment, a principis del 2023 el Govern comptarà amb un pressupost concret per a les ajudes i subvencions amb mesures específiques per al sector del plàstic.





D'aquesta manera, afirma que cal contribuir a impulsar el reciclatge d'aquest material ia aconseguir tancar el cercle del cicle de vida del plàstic, aconseguint productes millor dissenyats i que posin els vímets perquè la indústria compti amb material suficient per incorporar-lo material reciclat.





Aznar ha precisat que és "cert" que cada any es recicla més d'un milió de tones de plàstic a Espanya, però se'n consumeixen més de quatre milions de les que el 35% "continuen anant a l'abocador".





Tot i això, ha afegit que cada vegada hi ha una consciència més àmplia a nivell mundial per fer front als residus plàstics i que veu urgent donar una resposta adequada a aquest material al final de la seva vida útil.





Per part seva, el viceconseller de Medi Ambient i Agricultura de la Comunitat de Madrid, Mariano González, ha destacat que el plàstic no és un material "dolent en si mateix" però cal avançar en la seva adequada gestió, a través del progrés en la recollida selectiva, en la traçabilitat, en la fi de condició de residu i en la incorporació a nous processos per incrementar-ne la reciclabilitat.