El 95% de les terrasses d'hostaleria té nivells perjudicials de nicotina per a la salut, segons ha informat aquest dimarts el coordinador de Prevenció de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), Sebastián del Busto, i la preocupació principal és els menors.





Gairebé la totalitat de les terrasses de bars tenen nivells perjudicials de nicotina per a la salut /@Álex Zea / Europa Press







"El debat sempre ha girat al voltant d'aspectes com si fumar en espais tancats i oberts. Però el fum del tabac no s'esfuma i segueix fent mal", insisteix Del Busto, que detalla que una burilla apagada continua desprenent el 14% de la nicotina que emet quan està encesa, almenys per 24 hores.







" No només fumar fa mal, sinó que també el fum fa mal, encara que no se'n tingui tanta percepció ", ha reiterat. De fet, dels 8 milions de persones que moren a l'any per tabac a Espanya, un milió no s'ha encès mai una cigarreta.





Així, insisteix que "els espais es contaminen" i fan mal a la gent, sent els menors "la preocupació principal". "Més del 70 per cent dels menors a Espanya estan exposats al fum ambiental del tabac, sent més del 40 per cent en espais públics a l'aire lliure", alerta Del Busto, que afegeix que "el fum també està a les infraestructures".





Així, els menors que estan exposats al fum de tabac multipliquen el risc de desenvolupar càncer de pulmó, i pateixen un 50% més d'infeccions d'orella, un 30% més d'infeccions respiratòries i un 20% més crisis asmàtiques .





AMPLIACIÓ DE LA LLEI ANTITABAC





Per tot això, l'AECC reclama una ampliació de la Llei Antitabac, per impulsar els espais lliures de fum a terrasses, piscines, platges o espais esportius, i que aquesta sigui recolzada per tots els ministeris.





En aquest sentit, han destacat la importància del 'Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme, 2021-2025', l'esborrany del qual va ser enviat a societats científiques i CCAA el mes de desembre passat; ja que, malgrat estar liderat per Sanitat, és transversal a la resta de ministeris.





"El 'Pla Integral de Tabaquisme' ha de tenir un caràcter interministerial i ha d'estar governat des de dalt", ha comentat per part seva la directora de relacions institucionals de l'AECC, Ana Fernández Marcos, per defensar que aquest ha d'entrar en vigor "com més aviat millor ".





Així, si bé ha reconegut que Espanya va ser pionera a la llei Antitabac de 2005 i a la de 2010, sent aquesta última "una de les més progressistes a Europa", encara hi ha alguns 'gaps' que s'han de solucionar, com les esmentades terrasses o les universitats. "L'AECC vol que la nova Llei Antitabac sigui molt clara als espais", ha sentenciat.





"Les universitats no són un espai protegit, segons la llei del 2010, perquè se'ls considera adults, i això és un gap important. La norma es va centrar en espais tancats, i els petits elements que es van deixar a la interpretació van quedar tan indefinits que es van generar els problemes actuals", ha comentat Fernández.





A més, la directora de relacions institucionals de l'AECC ha defensat la importància d'incrementar els preus dels paquets per dificultar el consum de tabac. "Espanya és l'estancament del món, molta gent d'altres països ve a comprar tabac perquè la mitjana d'Espanya no supera els 5 euros per paquet, i aquest és un aspecte que controla Hisenda", explica, per afegir que aquesta és una de les mesures més clares per evitar que els menors comencin a fumar, ja que no tenen aquests poder adquisitiu.





D'altra banda, Fernández ha criticat que no s'està complint la vigilància de si el tabac el compra o no un menor. "El 9% dels menors entre 14 i 18 anys fumen cada dia, i 14 és l'edat mitjana per començar a fumar", ha precisat, afegint que l'addicció es consolida en 6 mesos.





"Hem d'avançar en les petites indefinicions i també en el preu i les sancions, perquè els menors no tinguin tan fàcil entrar en un lloc a comprar tabac", ha apuntat Fernández. Per tot això, ha assenyalat que “la part educativa és clau” i aquesta “ha de ser continuada i sistemàtica”.





Finalment, l'AECC ha reclamat una regulació de la publicitat a l'entorn digital, on es mouen principalment aquests menors i la gent jove. "Per això, necessitem un Pla Integral que involucri tots els ministeris, com Hisenda, Consum i Educació, entre d'altres, perquè el Govern tingui un full de ruta. En cas contrari, anirem pegats", ha insistit.





EL CONSUM DE TABAC VA PER BARRIS I PER ESTRAT SOCIAL





D'altra banda, segons dades de l'Observatori de l'AECC, el consum de tabac entre persones d'estrats socials inferiors és gairebé el doble que en persones de classe alta; i l'exposició diària al fum del tabac en espais tancats és gairebé tres cops superior. Això implica un risc significativament més alt de desenvolupar càncer de pulmó, entre d'altres.





Així, segons l'associació, el 12,56 persones que fumen diàriament ocupen llocs directius o gerències d'establiments de 10 assalariats o més i professionals tradicionalment associats a llicenciatures universitàries; el 15,62% ocupa aquests càrrecs directius, però amb menys de 10 assalariats, o són professionals tradicionalment associats a diplomatures universitàries i altres professions de suport tècnic; així com esportistes i artistes.





D'altra banda, el 18,82 de persones que fumen diàriament tenen ocupacions intermèdies o són treballadors per compte propi; el 21,16% són supervisors i treballadors en ocupacions tècniques qualificades; el 22,93% són treballadors qualificats del sector primari i altres, i el 22,38% són treballadors no qualificats.





Així mateix, segons aquestes dades, per CCAA, aquelles amb més percentatges de fumadors diàriament són Extremadura, Múrcia i Andalusia. Les que menys, Melilla, el País Basc i la Comunitat de Madrid.