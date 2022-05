Alguna vegada us heu preguntat com de freqüent és el vostre nom ? Quants pares van tenir la mateixa idea que els vostres en escollir nom per al seu nadó ? Doncs aquest dimarts a CatalunyaPress us respondrem a aquesta pregunta. O almenys podreu conèixer quins són els noms d'home i dona més usats a Espanya.





Antonio i María Carmen segueixen sent els noms més comuns a Espanya , segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents a 2020. Els noms d'homes més freqüents són Antonio, Manuel i José .









Aquests són els noms dels homes més freqüents a Espanya:









Aquests són els noms de dones més freqüents a Espanya: