Joan Carles I @ep





Els viatges diplomàtics de Joan Carles I van aportar a l'economia d'Espanya més de 62.000 milions d'euros i el seu equivalent en la creació de més de 2,4 milions de llocs de treball entre el 1978 i el 2014, segons dades recollides pel portal Un Legado Real. El portal , engegat per l'associació Concordia Real Española i presentat aquest dimarts, pretén posar en valor l'impacte que els 224 viatges realitzats pel monarca han tingut per a la projecció internacional d'Espanya.





Es tracta d' una anàlisi de 30 milions de documents públics que han passat per fins a tres processos de validació amb consultes a diverses fonts d'informació, com ara mitjans de comunicació, fonts públiques i personalitats que van acompanyar el rei emèrit. La iniciativa s'emmarca en la campanya 'Recordes quan ningú no donava un duro per nosaltres?', que busca ressaltar la tasca de Joan Carles I.





L'estudi s'ha realitzat dividint el seu regnat en tres períodes, del 1978 al 1989, del 1990 al 1999 i del 2000 al 2014. La primera etapa conté els viatges de diplomàcia en què l'objectiu era mostrar i promocionar els valors que encarnava la democràcia espanyola i el seu paper com un garant de la confiança que mereixien els nous horitzons cap als quals s'encaminava el país. La segona i la tercera van ser, respectivament, la de l'obertura econòmica i la de la consolidació.





L'exministre de Defensa Eduardo Serra, que ha anat a la presentació, ha subratllat que, el 1978, Espanya era un país "tancat" políticament i econòmicament, mentre que avui és una nació "oberta" en tots dos aspectes. Al seu parer, "el miracle econòmic" d'Espanya "té un protagonista", Joan Carles I, cosa que cal reconèixer ja que no cal caure a la "ingratitud i la injustícia".





Les xifres que mostra el portal, que es basa en la intel·ligència artificial semàntica per recollir, processar i interpretar l'impacte dels viatges, han passat per una verificació triple. En total, han estat validats 76, però n'hi ha 32 que han estat rebutjats per dubtosos en no passar la triple verificació. Tenint-los en compte, el benefici econòmic per a Espanya puja fins a superar els 125.600 milions d'euros.





"En tot cas, la contribució realitzada per Joan Carles al llarg d'aquests 40 anys no es pot circumscriure només a aquestes xifres, que constitueixen la punta de l'iceberg d'una obra molt més gran en la investigació, explicació i difusió de la qual ja estem treballant", ha explicat el coordinador del projecte, Fernando Ruiz.





LA VISITA DE JUAN CARLOS A ESPANYA





La presentació de la campanya, que va començar dissabte amb el desplegament al carrer d'Alcalá, al costat del Ministeri d'Igualtat, d'una pancarta reivindicativa de la figura de Joan Carles I, ha coincidit amb la trucada entre l'emèrit i el rei Felip VI i quan les informacions apunten que el primer visitarà Espanya properament.





Serra ha rebutjat haver estat coneixedors d´aquesta circumstància i ressalten que la presentació del portal s´ha tractat d´una "coincidència" . Tot i això, l'exsecretari d'Estat sí que ha confirmat que ha explicat a Joan Carles I que durant aquesta jornada es presentaria el projecte, encara que no li ha donat "detalls ni xifres".





Pel que fa a la tornada del rei emèrit a Espanya, Serra ha lamentat que "estem sent injustos, ingrats i ingenus" i ha remarcat que en democràcia existeix la "presumpció d'innocència" . "Hem tingut molta cura de dir presumpte etarra o presumpte terrorista i aquí no", ha lamentat. "Quan un creu que el seu cap d'Estat ha fet una mica els draps bruts es renten a casa i no es pengen", ha afegit.





Informacions apunten a una propera visita de Joan Carles I a Espanya, després d'una conversa amb l'actual monarca, en què han acordat veure's quan l'emèrit torni a Espanya. La conversa s'hauria produït aquest diumenge durant el viatge del Rei a Abu Dhabi per traslladar els seus condols per la mort del president dels Emirats Àrabs Units, Jalifa bin Zayed Al-Nahyan.