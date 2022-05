Veure el teu gos envellir és devastador perquè saps que arribarà un moment en què t'has d'acomiadar. Si bé estàs agraït pels anys que heu junts, lamentes el seu “temps perdut” i pots sentir-te trist per la seva curta vida. Amb una esperança de vida general per als gossos en 11 anys, els humans només passem al voltant del 14 per cent de la nostra vida amb els nostres amics preferits de quatre potes.





Tot i això, un equip de científics de la Universitat de Washington ha estat tractant de descobrir com fer que els gossos visquin de dos a quatre anys més. El fàrmac, que s'ha descobert que augmenta l'esperança de vida dels ratolins fins a un 25%, ja es fa servir en humans per ajudar-los a acceptar trasplantaments de ronyó.





Fotografia d'Artem Beliaikin a Pexels







Als assajos inicials, la droga es va provar en 24 pastors alemanys, pagesos i golden retrievers, i es va descobrir que havia millorat els seus cors. La primera de les tres fases del Dog Aging Project tenia com a objectiu descobrir si la rapamicina, un medicament contra el rebuig, podria ajudar a perllongar la vida dels gossos.





Després d'això, els científics van provar el fàrmac en 50 gossos com a part de la fase dos, mentre observaven l'efecte que té la rapamicina en l'activitat i la funció cognitiva d'un gos. Matt Kaeberlein, autor de l'estudi, va dir: "Descobrim que 10 setmanes de tractament amb dosis baixes de rapamicina en gossos de mitjana edat és ben tolerat , sense efectes secundaris evidents en comparació amb el placebo i amb millores en la funció cardíaca del ventricle esquerre que són comparables a les que s'han observat es va informar prèviament d'un règim semblant en ratolins de mitjana edat”.





No obstant això, malgrat que es va demostrar que la rapamicina millora la vida útil dels ratolins, no va semblar tenir el mateix impacte en els gossos , fet que va portar els científics a ampliar el seu nombre de subjectes de prova per a la frase tres.





"Encara que hi ha proves que la rapamicina millora el deteriorament de la funció cardíaca relacionada amb l'edat en ratolins de laboratori, no s'ha demostrat aquest efecte en gossos o altres animals que viuen en un entorn natural", va afegir el Matt Kaeberlein. " El nostre estudi proporciona la primera evidència que la rapamicina pot revertir parcialment la disfunció cardíaca relacionada amb l'edat en els gossos en millorar les mesures de les funcions diastòlica i sistòlica. Encara que els efectes informats aquí no assoleixen la significació estadística per a cada mesura, probablement a causa de la mida de la mostra relativament petita i l'alta heterogeneïtat individual, els tres resultats van mostrar tendències cap a una funció millorada després del tractament amb rapamicina, i dos van assolir la significació estadística", va afirmar.





En el seu proper estudi, l'equip planeja realitzar assaigs clínics aleatoris amb una major quantitat de gossos de mitjana edat que seran estudiats durant un període de temps més perllongat . el comportament del cor i ens ajudarà a determinar si hi ha diferències en la mortalitat, així com l'inici i la prevalença de les diverses malalties que comparteixen l'envelliment com a risc comú”, va concloure.