Recreació de la transformació del carrer Rocafort en un eix verd en el marc de la superilla de l'Eixample.







La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz , ha rebutjat aquest dimarts la proposta del grup municipal de Junts de fer una consulta ciutadana en relació al projecte 'Superilla Barcelona'.













Ho ha declinat a la comissió d'Ecologia i Urbanisme , on ha recordat que aquesta iniciativa promoguda per l'Ajuntament té com a objectiu umar 58.000 metres quadrats per als vianants durant aquest mandat , que finalitza al maig de 2023.





La proposició de Junts, que també instava el Govern municipal a no adjudicar les obres fins a saber el resultat d'aquesta consulta, no ha prosperat: BComú, PSC i ERC hi han votat en contra, mentre que Junts, Pp, Cs i Valents havien votat a favor.





Sanz ha assegurat que 'Superilla Barcelona' està avalat per la ciutadania, i ha lamentat que el Govern municipal hagi "patit l'ofensiva de grups molt poderosos" que busquen aturar la transformació de la ciutat, segons ella.









PROJECTE DE CIUTAT

El regidor de Junts Jordi Martí Galbis ha demanat al Govern de Colau una consulta "real" i li ha retreu no preguntar als veïns sobre el que considera un gran projecte de ciutat amb una àmplia capacitat de transformació urbana.





Jordi Coronas (ERC) ha recriminat a Junts estar "magnificant" un projecte que no considera que sigui tan transformador i ha dit que utilitzi la participació ciutadana en funció del posicionament del seu grup, segons ell.





El regidor de Cs, Celestino Corbacho, ha dit que transformacions com aquesta tenen un efecte que va més enllà del lloc on es produeixen i mai no és dolent sotmetre-les a una discussió més oberta i pública, i Óscar Ramírez (PP) ha emplaçat el Govern municipal a "ser valent" i escoltar els barcelonins sense témer el resultat.





Oscar Benítez (Valents) ha dit que fa la sensació que com que el Govern "és conscient que no tindrà la resposta que espera no vol preguntar" i la regidora no adscrita, Marilén Barceló, ha coincidit amb ell.