Imatge d'arxiu d'una moqueta amb la bandera de la UE. @ep







La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha resolt aquest dimarts demanar a opinió la comissió de Mercat Interior i Protecció del Consumidor de l'Eurocambra i la comissió d'Afers Econòmics i Monetaris sobre seguretat de pagaments financers, després de la queixa de pràctiques abusives dels bancs en lexecució de pagaments amb targeta de crèdit.





Concretament, la comissió de Peticions ha decidit mantenir la petició oberta i sol·licitar a les dues comissions "la seva visió per protegir i ajudar les persones grans a utilitzar els diners que estan als seus bancs" per avançar en protecció de consumidors grans, més vulnerables i no adaptades al món digital, ha apuntat la presidenta de Peticions, Dolors Montserrat, després del debat suscitat per la demanda de l?associació.





El peticionari de nacionalitat espanyola ha presentat una queixa sobre pràctiques bancàries abusives amb els seus clients atès que cada vegada que pretén efectuar un pagament en línia amb la targeta de crèdit, ha de confirmar que és client a través d'un codi amb números, via SMS o amb el telèfon mòbil.





El peticionari fa responsable del protocol a la directiva europea sobre serveis de pagament al mercat interior, es queixa que el banc ja no envia correu postal perquè el client estigui al corrent dels moviments al seu compte, que ha de verificar al telèfon mòbil i reclama poder treure diners a les oficines bancàries en lloc de en un caixer automàtic obligatòriament.





La representant de la Comissió Europea present al debat ha assenyalat que el procediment ajuda a reduir el frau en els pagaments en línia identificant l'usuari encara que ha reconegut que la seva aplicació pugui tenir un impacte en la gent gran.





En un pas més, la representant de l'Executiu comunitari ha manifestat el seu compromís amb la inclusió de tots els europeus i ha apuntat que hi ha una feina en aquest sentit en curs, per la qual cosa ha instat a revisar la consulta pública sobre aquesta qüestió oberta la setmana passada .





Per part seva, l'eurodiputada i vicesecretària del PSOE de Castella-la Manxa, Cristina Maestre, ha posat en evidència la necessitat de "promoure accions perquè la transició digital no deixi ningú en situació de desigualtat" considerant que alguns ciutadans de la Unió Europea tenen dificultats per accedir a productes bancaris per la falta de connectivitat i "fruit de l'absència de serveis presencials a les entitats financeres".





L'eurodiputat de Cs Jordi Cañas ha criticat la Comissió Europea per no donar resposta a aquest problema i protegir el ciutadà i ha evidenciat que el tancament d'oficines de les entitats bancàries suposa un problema per al gruix de la població més gran de 65 anys.





Per part seva, l'eurodiputada del PP Isabel Benjumea ha incidit que la petició identifica problemes d'exigència de seguretat que imposen les entitats bancàries i l'exigència de validació i ha apuntat que el mòbil no hauria de ser l'"únic mètode" per complir aquests requisits , de manera que ha instat a tancar la petició i utilitzar els fons Next Generation i els fons FEDER per ajudar aquells que tenen aquest tipus de problemes.