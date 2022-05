El president del Govern, Pedro Sánchez, i la líder opositora bielorussa Svetlana Tijanovskaya.- @ep







La líder opositora bielorussa Svetlana Tijanovskaya ha iniciat aquest dimarts una visita a Espanya durant la qual, entre altres coses, té previst reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez, segons ha revelat al Twitter.





Tijanovskaya, a qui l'oposició dóna com a guanyadora de les eleccions presidencials de l'agost del 2020 en què el mandatari Aleksandr Lukaixenko va obtenir un sisè mandat que no reconeix bona part de la comunitat internacional, ja va visitar Espanya el desembre d'aquell mateix any.





"Iniciant la meva visita a Espanya, un model de transició pacífica a la democràcia i una veu forta per una Bielorússia lliure al món", ha subratllat la líder opositora, que va fugir a Lituània poc després de les eleccions presidencials.





Segons ha indicat, té previst reunir-se amb Sánchez, amb qui precisament es va entrevistar el juliol passat durant la visita a Vilnius, així com amb el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares.





També té previstes dues trobades amb la presidenta del Senat, Meritxell Batet, i el president del Senat, Ander Gil, amb el "suport als bielorussos com a focus" de la seva visita, segons ha precisat.