La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una sessió de control al Govern, al Senat, a 10 de maig de 2022, a Madrid.- @ep







La ministra de Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez , ha presentat aquest dimarts al Senat l''Estratègia Estatal per la Bicicleta', defensant el seu ús davant dels "nombrosos problemes" que l'elevada motorització ha generat per als veïns de les ciutats, sobretot, per “el conjunt del planeta”.





L'estratègia presentada avui per Sánchez davant de la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de Cambra Alta va ser aprovada pel Consell de Ministres el juny del 2021, a proposta de l'exministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos.





Sánchez, que ha començat la seva exposició compartint algunes reflexions sobre la mobilitat actualment, ha afirmat que "parlar avui dia de mobilitat és parlar d'un procés de canvi on s'identifiquen clarament tres vectors principals de transformació".





La ministra ha apuntat la "necessitat" d'avançar en la descarbonització de l'economia i lluitar contra l'emergència climàtica i ha resultat "imprescindible" reduir les emissions del sector del transport; la incorporació "massiva" de la tecnologia i la digitalització a la mobilitat que està produint l'aparició de noves formes i serveis de mobilitat; i els reptes demogràfics, com la concentració més gran de població a les grans ciutats i zones periurbanes, la qual cosa comporta "desafiaments importants" de gestió.





"La política que estem duent a terme des del Ministeri té com a visió aconseguir una mobilitat del futur que serà descarbonitzada; segura; digitalitzada; vertebrada al voltant del transport públic, i complementada amb esquemes de mobilitat compartida i micromobilitat; i que atorgui més espai al vianant ja la mobilitat activa i saludable a les ciutats, configurant una ciutat per a tots i més amable per a tots els ciutadans", ha argumentat.









PIRÀMIDE DE LA MOBILITAT URBANA

En aquest sentit, Raquel Sánchez ha manifestat que un dels seus objectius és consolidar la nova jerarquització o piràmide de la mobilitat urbana, en base a una piràmide invertida en què el vianant i la bicicleta estan al capdavant, continuant el transport públic com a columna vertebral del sistema des d'un punt de vista multimodal, continuant amb la mobilitat compartida i finalment l'ús privat de vehicles.





"Aquesta jerarquia ha de dirigir les polítiques públiques associades a la mobilitat quotidiana, i es basa en criteris d'eficiència energètica, mediambientals, d'equitat social, vulnerabilitat, sinistralitat i qualitat de vida", ha declarat Sánchez.





En aquest context, la titular de la cartera de Transports ha defensat que la bicicleta té "nombrosos avantatges" com són que el temps del trajecte és més previsible que en vehicles de motor, que el cost és més reduït, "incrementa l'activitat física, així com la productivitat i la sociabilitat, disminuint a més l'estrès”, o que pot ser un mecanisme de descongestió del trànsit.





Durant la compareixença a petició pròpia, la ministra ha posat en relleu que el Ministeri ha mobilitzat 500 milions d'euros, amb l'ajuda del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per impulsar l'ús de la bicicleta.





També ha reiterat que les inversions permetran emprendre uns 1.000 quilòmetres de carrils bici i més de 4.100 aparcaments segurs, així com reforçar els sistemes públics de préstec de bicicletes a 30 ciutats. "Si bé les xifres finals dependran de les adjudicacions definitives de les convocatòries realitzades", ha postil·lat.





La titular de Mitma ha posat en valor que, "per primera vegada", un Govern ha dotat de pressupost una estratègia que vol promoure l'ús de la bicicleta i ha recordat que els Pressupostos Generals de l'Estat 2021 i 2022 han inclòs 5 milions de euros cadascun a aquest fi.





Entre les mesures concretes que, segons ha assenyalat la ministra, ja s'han implementat hi ha acords com els d'Adif i la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, per implantar aparcaments segurs i carrils bici a estacions o que els nous trens de Renfe disposin un espai per a la bicicleta.





El foment del cicloturisme a través del Programa de Vies Verdes, el disseny d'una xarxa de vies ciclables de llarg recorregut i la millora de la seguretat ciclista són altres de les mesures incloses a l'Estratègia de la Bicibleta.









L'ÚS DE LA BICI EN XIFRES

En relació amb les xifres d‟ús, la ministra s‟ha referit al Baròmetre de la Bicicleta, l‟estudi d‟àmbit nacional elaborat per la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta. La darrera edició anterior a la pandèmia, del 2019, indicava que el 50,7% dels espanyols entre 12 i 79 anys utilitzen la bicicleta amb alguna freqüència. Això representa un total de 20 milions de persones.





La ministra ha afegit que aquesta investigació assenyalava així mateix que un 22,4% la utilitza setmanalment, és a dir, uns 9 milions d'espanyols utilitzen la bicicleta cada setmana; i un 3,5%, gairebé 1,5 milions d'espanyols, la fa servir diàriament per a la mobilitat obligada, per anar a treballar o estudiar. Set de cada deu espanyols tenen alguna bici a casa (71,8%). "No obstant, el repartiment modal de la bicicleta a ciutats espanyoles és encara molt baix", ha subratllat.