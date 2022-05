Cuca Gamarra en imatges d'arxiu. @ep





La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha assegurat aquest dimecres que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, sabia el 2019 que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) investigava líders independentistes com ell mateix va reconèixer en una entrevista televisiva. Segons la seva opinió, el president del Govern "ha fet de la mentida la seva manera de governar".





"Al contrari del que el Govern ha dit, el Govern sí que ho sabia, perquè ho havia de saber", ha afirmat Gamarra, també portaveu del Grup Popular al Congrés, en un missatge al seu compte oficial de Twitter, que ha recollit Europa Press.





En una entrevista a Telecinco a l'octubre del 2019, prèvia a les eleccions generals del novembre d'aquell any, Sánchez va dir que els Serveis d'Intel·ligència i les Forces de Seguretat de l'Estat estaven treballant per veure si hi havia vincles entre responsables polítics i plataformes davant dels actes "vandàlics" que s'estaven produint per part de Tsunami Democràtic.





"Tots sabem que Sánchez ha fet de la mentida la seva manera de governar", ha sentenciat Gamarra, que es fa ressò de la informació que ha publicat OK diari recordant aquesta entrevista televisiva. En aquella campanya electoral, el cap de l'Executiu també va prometre penalitzar els referèndums i "portar Puigdemont a Espanya".









FEIJÓO DIU QUE SÁNCHEZ ELS HA CONTAT "MOLTES MENTIDES"

Divendres passat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va acusar el cap de l'Executiu d'"enganyar-los amb el CNI" i "explicar-los moltes mentides". Entre altres qüestions, ha denunciat les "mentides" que el Govern ha explicat "en els últims 10 dies, "primer negant la investigació als independentistes" i "després dient que era una investigació legal i motivada". "Fins i tot es va arribar a dir que no era un cessament de la directora del CNI sinó una simple substitució", va asseverar a RNE.





Després d'assegurar que el cessament de Paz Esteban obeeix al "xantatge" que l'independentisme fa al Govern perquè és una "excel·lent funcionària que ha complert el seu deure i ha adoptat totes les decisions de forma legal i motivada", el president del PP va urgir al president del Govern a oferir explicacions detallades al Ple del Congrés.





Precisament, aquest dimarts s'ha anunciat que el president del Govern, Pedro Sánchez, compareixerà finalment dijous 26 de maig a la Cambra Baixa per informar de la crisi política motivada per l'espionatge amb el sistema 'Pegasus'.





El portaveu del Grup Socialista al Congrés, Héctor Gómez, ha explicat en roda de premsa, després de la Junta de Portaveus, que s'ha triat aquesta data i no dimecres de la vigília perquè el president no podia acudir el dia anterior al Congrés perquè estarà participant al Fòrum de Davos.