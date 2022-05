Luis Argüello, bisbe auxiliar de Valladolid i secretari general de la Conferència Episcopal.- @ep







El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha qualificat aquest dimarts de "mala notícia" que el Govern hagi aprovat aquest dimarts, en primera lectura, l'avantprojecte de llei de l'avortament i ha fet una crida a la societat a donar "un pas endavant" a la "defensa de la vida".













A través d'un vídeo publicat a les xarxes socials, Argüello ha explicat que el text de l'Executiu "segueix afirmant el dret a l'avortament" que, segons la seva opinió, és "el dret del fort sobre el feble a l'hora d'eliminar una vida nova i diferent que existeix al si de la mare".





En aquest sentit, ha explicat que, des de l'aprovació de la primera llei a Espanya sobre aquest tema s'han produït "avenços en la ciència" que permeten "afirmar amb tota força" que al "seno d'una dona embarassada hi ha una nova vida que cal cuidar i acollir".





Per això, segons ha indicat, cal "defensar" també "la mare" i oferir-li "condicions econòmiques, laborals o d'habitatge" per fer possible que pugui "acollir aquesta nova vida".





De la mateixa manera, ha fet una crida a la societat a fer "un pas endavant en la proposta de la defensa de la vida" i en el "suport a les mares embarassades que pateixen qualsevol tipus de dificultat que els pugui fer entrar en dubte sobre la viabilitat del seu embaràs”.





"Una societat que defensa la vida des del si de la mare, passant per totes les peripècies vitals, fins al moment final de la mort, acollida també com a fenomen que forma part de l'existència, mostra la salut moral d'una societat i l'esperança" a contribuir a un futur de bé comú", ha conclòs el secretari general de la CEE.