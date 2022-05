La científica espanyola Elena García Armada ha estat nominada com a finalista al Premi Inventor Europeu 2022 per configurar el primer exoesquelet robòtic adaptable per a nens.





Segons ha assenyalat l'OEP en un comunicat, aquesta idea va sorgir després que aquesta enginyera, que fins al 2009 va estar centrada en la investigació d'exoesquelets per als treballadors de la indústria pesant, conegués una nena que havia quedat paralitzada en patir un accident de trànsit .





Va ser llavors quan aquesta professora, membre del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va començar a desenvolupar el primer exoesquelet ajustable del món per a nens, amb què busca millorar l'experiència de vida i el benestar mental de milions de pacients.





Elena García Armada rep la nominació al Premi Inventor Europeu 2022 per la creació d'un exoesquelet adaptable per a nens.- @ep







"García ha desenvolupat un exoesquelet únic per a nens i ha resolt un problema al sector de dispositius mèdics", ha comentat el president d'EPO, António Campinos , que ha afirmat que aquest invent "també ofereix una nova esperança a les famílies i cuidadors que han estat esperant un dispositiu d'aquesta mena durant molts anys”.







Això és perquè els usuaris més joves de cadires de rodes tenen un risc més alt de degradació muscular a primerenca edat, així com deformitats de la columna vertebral, cosa que en última instància afecta òrgans com els pulmons i el cor. Com a resultat, es redueix la vida útil.





AVANÇOS PER LA MOBILITAT, L'ESTABILITAT I L'AUTOESTIMA INFANTIL





Per resoldre aquest problema, la investigadora es va proposar desenvolupar exoesquelets pediàtrics i treballar en un vestit ajustable de titani connectat a una bateria ia una xarxa de petits motors amb sensors, programari i maquinària.





Aquests components funcionen com a articulacions mecàniques que s'ajusten al cos i magnifiquen els moviments suaus alhora que s'adapten al moviment de cada nen, a mesura que avança la seva rehabilitació.





Un avenç que permet als nens progressar en estabilitat, manipulació i autoestima. Així ho explicava Eva Muñoz, mare de Jordi, un dels primers nens que el 2021 va provar el primer prototip d'exosquelet biònic.









Això permet que els menors d'entre 3 i 10 anys rebin un tractament personalitzat en col·locar-se l'estructura, en uns minuts, cosa que els permet caminar durant les sessions de rehabilitació muscular.





Per poder dur a terme aquest projecte, la investigadora va fundar Marsi Bionics i va començar a industrialitzar prototips, seguint la Directiva Internacional de Dispositius Mèdics.





Usuari de Nipace utilitzant el seu nou primer prototip d'exosquelet pediàtric el 2021.- @ep







El 2013 va sol·licitar la seva primera patent per a actuadors elàstics , articulacions amb fermesa ajustable que responen al moviment muscular subtil. Un any després, va sol·licitar una segona patent per a un exoesquelet que es pogués adaptar a diferents condicions mèdiques i propietats físiques del cos.





Finalment, García va decidir millorar l'accés al seu esquelet llicenciant el seu invent a un fabricant , encara que durant aquest procés es va adonar que era més ràpid comercialitzar l'exoesquelet ella mateixa.





"Per quan industrialitzem i vam provar clínicament la invenció, ja no necessitàvem llicenciar-la. Podríem vendre-ho nosaltres mateixos", ha comentat García, que ha recordat que les patents "van resultar vitals" per augmentar la inversió. Convé recordar que els guanyadors del Premi a l'Inventor Europeu, que reconeix les invencions basades en avenços en la ciència d'avantguarda, s'anunciaran el proper 21 de juny en una cerimònia virtual.







Presentació del primer exoesquelet pediàtric del món patentat pel CSIC el 2021.- @ep





AVANÇANT CADA VEGADA MÉS EN INNOVACIÓ PEDIÀTRICA

L'exoesquelet pediàtric 'Atlas 2030', de l'empresa Marsi-Bionics, rebia el 2021 el marcatge CE, fet que suposa una homologació comercial el que permetrà la seva distribució tant a Espanya com a la resta de països de l'espai econòmic europeu i aquells que acceptin els estàndards de qualitat de la UE .









Es tractava del primer exoesquelet pediàtric del món. Un desenvolupament íntegrament espanyol també liderat per la doctora en Enginyeria Industrial i investigadora científica al Centre d'Automàtica i Robòtica (CAR) CSIC-UPM, Elena García Armada .