El Rei Felip i l'emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani - Antonio Gutiérrez.- @ep







L'emir de Qatar Tamim bin Hamad al-Thani ha anunciat aquest dimarts que ha donat instruccions per incrementar les inversions que el seu país duu a terme a Espanya, al final de la primera jornada de la visita d'Estat.













Així ho ha revelat durant el brindis amb motiu del sopar de gala en honor seu que han ofert els Reis al Palau Reial, al qual han assistit, entre d'altres, el president del Govern, Pedro Sánchez, amb qui es reunirà demà.





El sobirà qatarià ha recordat que el 2022 es compleixen 50 anys de l'establiment de relacions diplomàtiques les quals, ha dit, "s'han caracteritzat pel desenvolupament continu i la creixent cooperació en tots els camps, en particular a l'ensenyament, salut, inversions, energia i economia".





Tot això, ha afegit l'emir, és prova de la confiança de Qatar a "la força de l'economia espanyola". En aquest sentit, ha indicat que avui mateix ha donat instruccions per “incrementar” les inversions a Espanya.





Aquestes inversions, ha subratllat, "tindran un valor afegit a les nostres reeixides inversions ja existents a Espanya, tenint en compte que Qatar és considerat un dels majors inversors àrabs a Espanya".









INVITACIÓ AL MUNDIAL

D'altra banda, l'emir ha aprofitat per felicitar el Rei i els espanyols per la classificació de la selecció espanyola per al Mundial que acollirà Qatar a finals d'aquest any, a la inauguració del qual el 21 de novembre ha convidat Don Felipe i Doña Letizia a assistir així com als partits que els interessin.





Igualment, ha agraït en nom seu, el de la seva dona i l'àmplia delegació que l'ha acompanyat en el seu primer viatge d'Estat a Espanya, "la benvinguda i la generositat de la rebuda" i ha desitjat "més progrés i benestar" als espanyols .