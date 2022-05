El president del Govern Pedro Sánchez es reuneix amb el secretari de Relacions amb els Estats, Monsenyor Paul Richard Gallagher, després de la visita amb el Papa al Vaticà.- @ep







El secretari del Vaticà encarregat de les Relacions amb els Estats, Paul Richard Gallagher, una figura que exerceix com a 'ministre d'exteriors', viatjarà aquest dimecres a Ucraïna, on visitarà Kíev i Leòpolis en un viatge en què la diplomàcia vaticana buscarà "pau i diàleg".





"Amb motiu del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques amb Ucraïna, monsenyor Gallagher visitarà a partir de demà Lviv, Kíev i llocs afectats per la guerra per mostrar la proximitat de @Pontifex_es i la Santa Seu, reafirmant la importància del diàleg per restablir la pau ", ha assenyalat la Secretaria d'Estat del Vaticà en una piulada oficial.





Segons l'agenda de viatge prevista, aquest dimecres es reunirà amb Igor Vozniak, arquebisbe grec-catòlic de Lviv, i visitarà a continuació els refugiats ucraïnesos que es troben a la ciutat. Dijous, 19 de maig, Gallagher es reunirà amb el president de la regió de Lviv, Maksym Kozytsktyy i amb l'arquebisbe Shevchuk. El divendres 20 es reunirà amb el seu homòleg ucraïnès, Dmytró Ivánovich Kuleba.





El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, ha explicat que la visita de Gallagher a Kíev "servirà per reiterar els objectius" de la Santa Seu, com "un alto el foc", que és "el punt de partida fonamental" .





El primer a anunciar el viatge va ser el mateix arquebisbe: "Aniré a Kíev la setmana que ve, si tot va bé. Viatjaré dimecres que ve i el divendres 20 em reuniré amb el ministre d'Afers Exteriors", va anticipar Gallagher en una entrevista amb el programa telenotícies italià Tg2 Post, de la cadena de televisió Rai.





A l'entrevista, que va ser emesa a la televisió dimecres passat, va reafirmar la posició dels països europeus d'enviar armes a Ucraïna amb "fins defensives". "Crec que ha de ser una cosa proporcional: no volem tornar a entrar en una carrera armamentística. També tenim davant nostre una guerra que és més perillosa que mai perquè existeix la 'dimensió nuclear'", va assenyalar el Secretari del Vaticà per a les Relacions amb els Estats.





D'altra banda, ha insistit que Ucraïna "té dret a defensar-se i necessita armes per fer-ho", tot i que ha demanat que siguin "molt prudents".