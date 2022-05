L'Associació Galega de Familiars i Usuaris de Residències fa setmanes que denuncia davant la Xunta "maltractament permanent i una elevada taxa de mortalitat" a la residència La meva Casa de Pazos de Borbén.





Així figura en la documentació remesa avui a Galiciapress, en què Vellez Digna aporta suposades proves fotogràfiques de greus carències materials i "manca de personal".





La Xunta coneix el cas des del 5 de maig i ha enviat inspeccions. L'Administració admet "diverses mancances". La residència acusada prefereix no pronunciar-s'hi.





Ancià amb nafres en una imatge remesa per Vellez Digna com a part de la seva denúncia contra la residència La meva casa



Les imatges trameses són molt dures. Retraten, per exemple, "irritacions per falta de cures per fer només tres canvis de bolquer al dia romanent mullats o sobre la seva femta diverses hores cada dia".





A les fotografies enviades no s'identifica cap de les persones grans, preservant el seu dret a la intimitat. A les imatges sí que s'aprecia ferides i infeccions, que poden danyar la sensibilitat d'algunes persones , però que publiquem pel seu valor com a suposada prova de la gravetat del que s'ha denunciat:









Els denunciants alerten de deficiències en la cura sanitària que no són menors. Entre altres, "s'administren opiacis, sense realitzar-ne el registre obligatori", "eviten derivar els malalts a l'hospital, per insuficiència respiratòria, escares infectades, isquèmies, infeccions d'orina, etc., tampoc no se'ls emporta al metge, ni es comunica el seu estat als familiars” o “de vegades es dóna medicació caducada als residents” .







La Xunta coneix aquestes denúncies oficialment almenys des del 5 de maig, ja que aquell dia el president del col·lectiu va presentar la primera queixa al Registre, acompanyades de les imatges.





VERSIÓ DE LA XUNTA

Galiciapress ha contactat aquest matí amb Política Social i el Gabinet de Comunicació de la Presidència de la Xunta per donar la versió dels fets. L'Administració ha respost que "els serveis d'inspecció de la Conselleria de Política Social van visitar fa dues setmanes la residència Mi Casa de Pazos de Borbén, com a part de l'activitat ordinària d'aquest servei. Durant la inspecció s'han detectat diverses deficiències que ja han estat comunicades al centre, que es troba dins del termini legalment establert per esmenar-les".





LA RESIDÈNCIA PREFEREIX NO PARLAR

Galiciapress també ha contactat aquest matí telefònicament i per escrit amb Residencia Mi Casa per explicar el seu punt de vista davant les greus acusacions. "No volen donar cap informació", va indicar una treballadora després d'informar que consultarien el tema amb la direcció.





Segons figura al Rexistro Únic d'entitats Prestadores de Servizos Sociais, el centre el gestiona una "iniciativa privada amb ànim de lucre", l'empresa Rapesua SL a Amoedo, Pazos de Borbén, Pontevedra.