Rubiales participant en un esdeveniment/ @EP





Segons publica aquest dimecres el Confidencial, Luis Rubiales, amaga enregistraments de converses privades amb membres del Govern de Pedro Sánchez, tant del PSOE com de Podem des del 2018 fins al 2022.





L'arxiu sonor del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) conté comunicacions telefòniques, però Rubiales també hauria gravat reunions presencials amb ministres i alts càrrecs de l'Executiu i relacionats amb assumptes de màxim interès per a Rubiales, com el conflicte legal que va mantenir per a aconseguir la reelecció al capdavant de la RFEF, la seva guerra amb LaLiga pels horaris de Primera Divisió, la disputa amb el president del sindicat de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, i la celebració de la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita. Però també hi ha temes relacionats amb la política nacional que inquietaven el Govern de Sánchez i que mai no es van fer públics.







Sembla que per als enregistraments Rubiales feia servir la càmera de vídeo d'un altre mòbil perquè es vegi el nom que apareix a la pantalla i al mateix temps es guardi la seva veu. Per part seva, per deixar constància dels diàlegs en reunions presencials, el president de la RFEF empra presumptament un bolígraf amb un sistema d'enregistrament incorporat.







Una de les integrants del Govern que apareixen a la fonoteca de Rubiales és Irene Lozano, que va ser presidenta del Consell Superior d'Esports i secretària d'Estat per a l'Esport





Irene Lozano ha lamentat haver estat víctima d'aquestes pràctiques. "Haurem d'estudiar com es van arribar a produir aquests àudios, si va ser un enregistrament il·legal de converses que eren privades i que es produïen en l'àmbit de la confiança normal i natural que s'estableix des del CSD amb els diferents actors de l'esport i amb tots els presidents de federacions", assegura l'actual directora de la Casa Àrab.