Pedro Sánchez @ep





El ' cas Pegasus ' centrarà aquest dimecres, per tercer Ple consecutiu, la sessió de control al Govern al Congrés. El PP tornarà a interrogar per aquest assumpte el president Pedro Sánchez, que també haurà d'afrontar preguntes sobre Bildu i PNB. Els ministres de Presidència, Félix Bolaños , i Defensa, Margarita Robles , seran objecte de nou d'un examen al qual aquesta vegada també se sumarà també el responsable d'Interior, Fernando Grande Marlaska.





Obrirà foc la 'número dos' del PP, Cuca Gamarra, que emplaçarà Sánchez a confessar si no creu que el Govern ja ha fet "prou" concessions a l'independentisme , l'última el cessament de Paz Esteban al capdavant del Centre Nacional d'Intel·ligència ( CNI).





També el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha elegit aquest assumpte per a la seva pregunta a Sánchez, a qui demanarà que aclareixi si la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen en programa 'Pegagus'.





Per part seva, la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, el reptarà a exposar com pensa recuperar la majoria de la investidura, ressentida després de l'esclat de la polèmica de l'espionatge a independentistes.





TRIPLE EXAMEN PER A BOLANYS





Pel ministre Bolaños s'han presentat tres preguntes amb la firma del PP, Vox i Cs. En concret, la popular Ana Beltrán vol que aclareixi si està "en condicions de garantir que les comunicacions de la Presidència són segures".





"¿On va aquest Govern?", diu la pregunta registrada per la diputada i candidata de Vox a la Junta d'Andalusia, Macarena Olona , mentre que la líder de Cs, Inés Arrimadas , li demanarà que opini sobre si les aliances parlamentàries del Govern "garanteixen l´estabilitat, la prosperitat i el bon funcionament democràtic d´Espanya".





Dues preguntes més tenen com a destinatària Robles. Des del PP li exigiran que detalli els motius del cessament de Paz Esteban i des de Vox que confessi per què no va dimitir en lloc de "consentir" que es destituís una persona a qui havia donat suport "pública i reiteradament".





EL PP FORÇARÀ UNA VOTACIÓ





L'única pregunta per a Grande Marlaska l'ha registrat la portaveu d'Interior del PP, Ana Belén Vázquez, amb l?objectiu de saber si Interior ha obert alguna investigació per la vulneració de les comunicacions Sánchez, Robles i ell mateix.





A més, el PP ha presentat una interpel·lació perquè l'Executiu respongui per les divisions internes "en qüestions de política exterior i seguretat", en referència a les tensions que la guerra d'Ucraïna han provocat entre el PSOE i Unides Podem i també al pols que , a compte de l'espionatge, van viure Bolaños i Robles setmanes enrere. Aquest debat donarà lloc a una moció que se sotmetrà a votació la darrera setmana de maig.