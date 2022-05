Arxiu - El ministre rus d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, i el president Vladimir Putin. - MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO - Arxiu





El Ministeri d'Exteriors rus ha convocat dimecres a primera hora l'ambaixador espanyol a Moscou, Marcos Gómez , segons han confirmat fonts diplomàtiques.





La convocatòria de Gómez pel departament que dirigeix Sergei Lavrov previsiblement serà el pas previ per a l'expulsió de personal de l'Ambaixada espanyola a Rússia, com a represàlia pel pas fet per Espanya després de la invasió russa d'Ucraïna.





Moscou encara no ha procedit a expulsar diplomàtics espanyols com sí que ha fet amb personal d'altres ambaixades els països de les quals han procedit a forçar la sortida del seu territori de diplomàtics russos.





El Govern espanyol va ordenar el 5 d'abril passat la sortida de 27 empleats de l'Ambaixada russa a Madrid. Ja aleshores, la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, va assenyalar que "totes les decisions d'aquest tipus tindran una resposta corresponent".





En una resposta parlamentària recent, el Govern havia indicat que era "conscient" de la possibilitat que es produís l'expulsió del personal diplomàtic i ha assegurat que "està preparat per a aquesta eventualitat, a més de mantenir-se en estret contacte i coordinació amb els seus socis europeus" .