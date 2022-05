Les autoritats sanitàries de Corea del Nord han informat aquest dimecres que sis persones més han mort i 232.880 han resultat positives per COVID-19 en les últimes 24 hores, després que dissabte passat es declarés l'"alerta màxima" pel primer brot de coronavirus que està afrontant el país.





Kim Jong-Un @ep





Des de l'inici d'aquest brot el 12 de maig, Pyongyang ja ha registrat un total de 1.715.950 positius, dels quals s'han recuperat més d'un milió i almenys 691.170 estan sota tractament mèdic, segons ha recollit l'agència estatal de notícies nord-coreana KCNA.





El mateix mitjà ha informat dimarts que Corea del Nord ha mobilitzat membres del seu Exèrcit per distribuir medicaments contra el coronavirus i ha desplegat més de 10.000 treballadors sanitaris per fer un "examen mèdic intensiu de tots els habitants" i localitzar infectats.





El dirigent del país, Kim Jong Un, ha criticat "la immaduresa de la capacitat estatal per fer front a la crisi", revelada des del primer període de prova "en la prevenció d'epidèmies a què s'enfronta per primera vegada des de la construcció de l´Estat".





Així mateix, ha subratllat "la necessitat de concentrar els esforços en la prevenció de la propagació de l'epidèmia i la curació sota la situació de prevenció d'epidèmies d'emergència estatal" i, simultàniament, impulsar els preparatius materials i tecnològics per fer front a les " futures amenaces".





De moment, diversos països, com els Estats Units, Corea del Sud, la Xina o Rússia, han ofert la seva ajuda al país per fer front al brot , si bé el Govern de Corea del Nord no ha respost de moment a aquestes ofertes.





El Departament d'Estat dels Estats Units ha lamentat que Corea del Nord rebutgi les donacions de vacunes de COVAX. "Estem profundament preocupats per l'aparent brot de la COVID-19 dins Corea del Nord", ha dit el portaveu del Departament d'Estat, Ned Price.





" Donem suport i encoratgem fermament els esforços de les organitzacions sanitàries i d'ajuda nord-americans i internacionals per tractar de prevenir i, en cas necessari, contenir el brot, la propagació de la COVID-19 al país ", ha afegit Price.





Després de preguntar-li si creu que Corea del Nord suspendrà les proves nuclears a causa del coronavirus, Price ha contestat que "no ha vist mai el règim de Corea del Nord prioritzar les preocupacions humanitàries del seu propi poble sobre aquests programes desestabilitzadors que suposen una amenaça per a la pau i la seguretat a l'Indo-Pacífic".





D'altra banda, Stéphane Dujarric, portaveu del secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha informat que "l'Organització Mundial de la Salut (OMS) està al capdavant" i ha reiterat el seu compromís de donar suport a les autoritats de Corea del Nord .