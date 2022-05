Taxistes protestant a la Gran Via de Barcelona, dimecres 18 de maig de 2022 a Barcelona - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO





Taxistes han tallat aquest dimecres cap a les 9 hores la Gran Via de Barcelona , ocupant-la fins al carrer Balmes, com a inici de la protesta en què els conductors reclamen a la Generalitat una proporció d'un o cap VTC per cada 30 taxis.





De moment, ia petició de la Guàrdia Urbana, tallen tres dels cinc carrils de Gran Via, deixant-ne dos de lliures per a la circulació d'autobusos i d'ambulàncies.





La protesta està encapçalada per una furgoneta vermella amb música i cartells d''A Catalunya, Ajudades les justes' i alguns taxis porten cartells de 'No volem polítics corruptes', entre d'altres.





Els taxistes preveuen anar avançant cap a la plaça d'Espanya, passar pels carrers Tarragona i Numància i l'avinguda Diagonal , amb una marxa lenta que està prevista per a les 10 hores, que passarà pel passeig de Sant Joan fins arribar al parc de la Ciutadella, des d'on es dirigiran caminant cap al Parlament.





També hi ha una aturada total convocada de 10 a 14 hores, amb piquets informatius repartits per l'aeroport del Prat de Barcelona i l'Estació de Sants i la del Nord, entre d'altres ubicacions.

La protesta ha estat convocada per Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) i l'Agrupació Taxi Companys (ATC) davant del final de la moratòria del decret llei que estableix que els VTC poden fer transport urbà a les ciutats el proper 29 de setembre.