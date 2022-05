JUPOL convoca el Conflicte Col·lectiu davant del Ministeri de l'Interior /@EP







Dijous de la setmana passada es coneixia que el Govern destinaria 1.009 milions d'euros a l'execució del finançament pendent dels Mossos d'Esquadra i això ha estat la gota que ha fet vessar el got per al sindicat JUPOL: la Policia Nacional ha convocat el Conflicte Col·lectiu davant el Ministeri de l'Interior .





Des del cos de policia fa temps que demanen millores que des del Govern no els han ofert i consideren que estan en desavantatge respecte als Mossos. Així, demanen "equiparació" en els salaris, però també millores en els processos selectius i en la jornada laboral.





La Guàrdia Civil i la Policia Nacional cobren aproximadament 7.700 euros menys que un Mossos d'Esquadra cada any. D'altra banda, volen el torn de treball 6x6, ja que segons ells augmentaria la productivitat i la conciliació entre la vida laboral i familiar, i no en tenen. I finalment, l'esborrany del Reial decret de processos selectius va ser presentat fa uns dies, set anys més tard del que s'havia acordat, i JUPOL opina que malgrat això s'ha elaborat malament i amb presses.







"Ens hem vist en l'obligació de fer aquest pas i plantejar el conflicte col·lectiu al si de la Policia Nacional pel fet que la negociació col·lectiva és nul·la i inexistent actualment al Consell de la Policia", va dir Aaron Rivero, secretari general de JUPOL, en una roda de premsa.







A això, va afegir: "l'esborrany del Reial decret de processos selectius i la manca de negociació de la jornada laboral han estat els detonants per presentar aquest conflicte col·lectiu, així com altres assumptes oblidats pel Ministeri de l'Interior i per la Direcció General de la Policia (DGP) com l'equiparació Salarial”, van afegir.