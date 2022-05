Fernando Simón no descarta que la verola del mico arribi a un nivell de transmissió preocupant /@EP







Fernando Simón ha assenyalat aquest dimecres que "no és probable que la verola del mico generi una transmissió important, però no es pot descartar". Per això, ha assenyalat que cal tenir molta cura i, en aquest sentit, ha recalcat que estan treballant amb totes les hipòtesis possibles.







Així ho ha apuntat en declaracions als mitjans a València, on participa a la I Cimera Internacional de Gestió de Pandèmies. Simón ha subratllat que, fins ara, no s'han detectat casos confirmats a Espanya, mentre que sí que s'han identificat al Regne Unit i a Portugal.





Sobre això, ha explicat que la verola dels micos és una malaltia que, fins ara, se circumscrivia a Àfrica i era una patologia semblant a la verola humana, que es va eradicar al final dels anys 70, i que es va transmetre dels micos humans i que, en general, entre els humans, tenia molt poca transmissió, molt baixa.





De fet, els brots fins fa pocs anys “no tenien més d'una segona generació de transmissió, però en els darrers sí que s'han detectat de fins a tercera i quarta generació, que són brots molt petits, autolimitats.





En aquest cas, està associat a grups poblacionals molt concrets i s'està investigant la causa i, sobretot, allò que més interessa, l'origen, que hauria de ser algun cas provinent d'Àfrica. Així, cal estudiar els casos confirmats al Regne Units i a Portugal i si es confirmen els casos sospitosos d'Espanya.