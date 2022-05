Les proves de Vigilants de Seguretat Privada a Tarragona tenen 400 aspirants /@EP







El passat divendres dia 13 i dissabte 14 de maig es van dur a terme al Poliesportiu de Campo Claro de Tarragona les proves de vigilants de seguretat privada i les seves especialitats d'explosius i escorta privat, la superació dels quals et fa apte per a l'exercici de les professions corresponents, prèvia expedició de la targeta d'identitat professional (TIP). Com cada any, les proves han estat convocades per la Policia Nacional per als presentats a tot Catalunya, i Tarragona és la capital catalana escollida per a la realització de les proves esmentades.





Els 400 aspirants que s'han presentat, 326 homes i 74 dones, hauran de fer dues proves: un primer exercici d'aptitud física i un segon exercici de coneixements teoricopràctics. La primera ja s'ha fet i l'han superat 158 participants; el segon ho hauran de fer a la Universitat Laboral.





Cal destacar la tasca de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional, especialment la Unitat Central de Seguretat Privada i les seves Unitats Territorials, com la que es troba a la Comissaria Provincial de Tarragona, que a través de la Xarxa Blava compta amb un pla d'integració i col·laboració Policia Nacional – Seguretat Privada.