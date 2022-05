Arxiu - L'escrit Domingo Villar - SIRUELA - Arxiu





L'escriptor viguès Domingo Villar ha mort aquest dimecres 18 de maig després de patir dilluns passat una hemorràgia cerebral , segons han confirmat fonts de l'editorial Siruela. Villar va ser ingressat dilluns a la matinada a l'hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.





Les mateixes fonts han assenyalat que no hi haurà capella ardent del popular escriptor per desig exprés de la família, que desitja acomiadar l'autor en la més estricta intimitat.





Domingo Villar (1971) era un dels escriptors gallecs més reconeguts gràcies a la traducció dels seus llibres a diversos idiomes , a partir de les versions originals en gallec i castellà. 'Ulls d'aigua' va ser la seva primera novel·la, publicada el 2006, seguida de 'La platja dels ofegats'. A totes dues, Vigo té un paper protagonista.





Precisament, l'escriptor de novel·la negra va ser un dels guardonats amb el premi Vigués Distingit aquest any, gràcies a la seva obra, reconeguda a tot el món.





"Avui ha mort als 51 anys Domingo Villar, el nostre autor, el nostre estimat amic i el protagonista d'un dels grans fenòmens de la novel·la policíaca en castellà dels darrers anys, a qui vam tenir l'orgull d'acompanyar pel camí", assenyala la Siruela en un comunicat.





Afincat a Madrid des de fa gairebé 30 anys, li agradava descriure's com "un pessimista alegre" i com un "artesà que explica històries a poc a poc i que parla de personatges emocionats".