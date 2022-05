Passatgers a l'aeroport del Prat @ep





Deu aerolínies han canviat els telèfons amb cost per línies gratuïtes per a l'atenció al consumidor després de les denúncies de Facua-Consumidores en Acción. Es tracta de Tap Air Portugal, Air France, American Airlines, KLM, Qatar Airways, Albastar, Luxair, British Airways, Plus Ultra i Binter.





El juliol de 2021, l'associació va fer un estudi sobre les pàgines web de 33 companyies aèries, de les quals va denunciar 27 davant la Direcció General de Consum i les autoritats de protecció al consumidor de les 17 comunitats autònomes per no facilitar telèfons gratuïts d'atenció segons ha recordat l'associació en un comunicat.





El Ministeri de Consum no ha donat resposta, mentre que de les comunitats autònomes només les Balears han comunicat a Facua l'obertura de cinc expedients sancionadors a Iberia, Level, British Airways, EasyJet i Volotea.





De les 33 aerolínies analitzades per Facua, només sis oferien a mitjan any passat telèfons gratuïts d'atenció al consumidor per a qualsevol tipus de consulta (Air Nostrum, Alitalia, Eurowings, Norwegian, S7 i Vueling). Ara, una d'elles, Norwegian, ha substituït la línia gratuïta per un telèfon d'alt cost, amb prefix 902.





FACUA ha tornat a rastrejar les webs de les 33 companyies i són 15 les que compleixen l'obligació de facilitar telèfons gratuïts. Les 18 restants segueixen saltant-se la legislació.





Des de desembre de 2020, l'article 21 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, recull que "en els supòsits de serveis de caràcter bàsic d'interès general, les empreses prestadores dels mateixos hauran de disposar, en qualsevol cas, d'un telèfon d'atenció al consumidor gratuït A aquests efectes, tindran la consideració de serveis de caràcter bàsic d'interès general els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, financers i d'assegurances, postals, transport aeri, ferroviari i per carretera, protecció de la salut, sanejament i residus, així com aquells que legalment es determinin”.





FACUA indica als consumidors que es vegin obligats a trucar a una aerolínia o qualsevol altra empresa que presti serveis bàsics d'interès general a través de numeracions amb cost que els podran reclamar l'abonament d'aquestes quantitats.





En el cas d'altres empreses que no són de serveis bàsics d'interès general, la llei estableix que han de facilitar un nombre que no suposi un cost superior al d'una trucada geogràfica o mòbil , de manera que si es veuen obligats a trucar a una tarificació especial (902 i 901), també tenen dret al reemborsament d¡aquest cost.