Fran Rivera i Kiko Rivera intercanvien unes dures paraules





Fran Rivera va dedicar unes paraules a Isabel Pantoja que no han fet cap gràcia a Kiko Rivera: “A aquesta dona és normal que li passen coses dolentes perquè no és una persona bona. Supèrbia i avarícia, així la defineixo. Davant del meu pare era de una forma i darrere, d'una altra de molt diferent. No ens feia sentir a gust a casa del meu pare, no ens parlava bé ni tractava amb afecte", va dir.





Després d'escoltar-lo, Kiko es va mostrar dolgut pel comportament del seu germà. "Jo sé com és la meva mare, però 'pica', és la meva mare i som germans. Ni per mi? I no és per ficar-me en res, però si ens posem a parlar de mares... aquí cap no es queda curt. Deixarem les mares tranquil·les ia portar-nos tots bé”.





"Jo li puc dir el que sigui a la meva mare... però és la meva mare. Jo podria parlar de la teva, però em convertiria en el que ets tu i no vull. Ho perdono", afegia.





Fran Rivera ha respost a la revista Hola! a Kiko i no ho ha fet tan amigablement: “Tots tenim un límit de perdons i oportunitats… i el meu ja ha arribat”.