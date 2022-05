Detingudes 13 persones per presumptament estafar gairebé milers d'euros a 146 víctimes mitjançant 'phishing' /@Policia







La Policia Nacional ha detingut 13 persones per presumptament estafar 443.600 d'euros 146 víctimes a tot el territori nacional que suplantaven una coneguda entitat bancària mitjançant tècniques de phishing.





Els agents han arrestat cinc dels 13 individus a Còrdova i dos a Madrid. La resta de detencions s'han produït a la Corunya, Huelva, Màlaga, Múrcia, Palma de Mallorca i Terrassa (Barcelona). A més, hi ha set persones més investigades a Bilbao, Còrdova, Madrid, Múrcia, Pola de Siero (Astúries) i Sevilla.





Els investigats suplantaven la identitat d'una entitat bancària enviant correus falsos en nom del banc que suplantaven de forma massiva amb una alerta de seguretat sobre els comptes bancaris de les víctimes.





Si les persones afectades punxaven a l'enllaç del missatge, se'ls redirigia a una pàgina web falsa controlada per l'organització. A més, els correus "esquer" eren modificats i actualitzats convenientment en funció de les variants que, sobre l'operativa en línia, establia l'entitat bancària afectada.





D'aquesta manera, aconseguien les credencials de les víctimes per fer compres en línia, transferències i demanaven préstecs personals no autoritzats. Per això, canviaven el número de mòbil registrat pel client legítim per un altre número controlat per ells per rebre als telèfons les claus necessàries per finalitzar l'operació.





LÍNIES D'INTERNET D'ÀFRICA, EUROPA I EUA



L'organització accedia als comptes de les víctimes fent ús de línies d'Internet ubicades a diferents països com Espanya, el Marroc, França, els EUA, Mauritània i Alemanya, utilitzant xarxes virtuals privades (VPN). L'objectiu era obstaculitzar la localització exacta des d'on s'executaven les operacions fraudulentes i es remetien els correus SPAM.





A més, realitzaven les compres a través de comerços electrònics ubicats a països estrangers, sent França la localització més recurrent. En aquest sentit, aquest cas es tracta d'un delicte transfronterer on les víctimes les dades bancàries de les quals han estat compromeses, així com les entitats bancàries afectades són espanyoles, però el comerç en línia que pateix el frau és un altre de diferent.





Les primeres indagacions es van iniciar a finals del 2018 quan els agents van detectar nombroses denúncies a tot el territori nacional, realitzades tant per particulars, com per una entitat bancària, d'operacions fraudulentes a través de compres en comerços electrònics, transferències bancàries i peticions de crèdits personals no autoritzats.





UTILITZAN 'MULES DE DINERS'



Així mateix, el lucre econòmic era disseminat a través de comptes bancaris denominats "mules de diners" captats a través de pàgines de contactes sentimentals.





Aquestes persones, enganyades per una suposada parella sentimental i seguint instruccions de l'organització, enviaven diners a través d'empreses de transferència monetària a Costa d'Ivori, cosa que permetia burlar els controls que estableix la llei.