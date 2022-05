Endesa i Birding Natura estudien el comportament de dues cries de mussol real a Garrigues /@EP







Endesa i Birding Natura han instal·lat dispositius de radioseguiment a dues cries de mussol real nascudes a les Garrigues (Lleida) per estudiar-ne el comportament durant un any i registrar dades i informació.





Segons ha informat Endesa en un comunicat aquest dimecres, amb les dades registrades busquen definir accions per "contribuir a la preservació de l'espècie" i veure com creixen, per on es mouen i quins hàbits adquireixen.





Les dues criatures més grans porten un dispositiu de seguiment remot que disposa d'un mòdul GPS i un sistema d'alimentació mitjançant una bateria autònoma per un any.





L'actuació s'emmarca en un projecte d'Endesa i l'entitat dedicada a la conservació, Birding Natura i que acaba la seva etapa d'execució, pendent del registre de dades i les conclusions.





El projecte va començar amb el marcatge i l'alliberament de sis exemplars d'adults per diferents zones de Catalunya; a l'abril es va monitoritzar un niu per registrar el naixement i els primers dies de vida de les cries i, finalment, el marcatge de sis cries per recollir "les diferents etapes de vida per les quals passa el mussol real".





L'objectiu final del projecte és conèixer els motius i punts exactes de les possibles morts dels exemplars i establir mesures que permetin minimitzar-les, ja que hi ha estudis que indiquen que la meitat de les morts que es produeixen als mussols reals es deuen a causes no naturals.