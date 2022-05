CaixaBank guanya els Premis Ofiso /@EP







L'Observatori Espanyol del Finançament Sostenible (Ofiso) ha lliurat els 'Premis Ofiso 2022' al finançament sostenible a CaixaBank, Europastry, Institut de Crèdit Oficial (ICO), Repsol, República de Colòmbia i José María Roldán, expresident de l'AEB, durant un acte que ha tingut lloc aquest dimecres a la borsa de Madrid durant la trobada anual Ofiso 2022.





Els premis destaquen el lideratge i les trajectòries de tots els premiats al finançament sostenible i suposen el reconeixement de l'observatori al compromís i els esforços dels premiats per impulsar la canalització de recursos financers cap a projectes i activitats verdes, socials i sostenibles.





Al lliurament dels premis s'ha subratllat el lideratge i la trajectòria en el finançament sostenible de CaixaBank com a entitat financera; de Repsol, pel mateix concepte com a empresa privada; igual que l'ICO, com a institució pública; la República de Colòmbia, per la seva innovació en les finances sostenibles a Llatinoamèrica; Europastry pel millor préstec sostenible del 2021, i José María Roldán, a títol individual per la seva trajectòria personal i professional a les finances sostenibles.





L'acte ha comptat amb el patrocini de borses i mercats espanyols (BME), EthiFinance i ING i la col·laboració dels membres d'Ofiso. A més, durant l'acte, des de l'observatori han assenyalat que el finançament sostenible continua sent "una aposta guanyadora, malgrat les circumstàncies actuals".